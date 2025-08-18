स्कूल से आने के बाद बच्चे से क्या पूछें? एक्सपर्ट ने बताए 5 सबसे जरूरी सवाल, हर मां-बाप को जरूर पता होने चाहिए ये

Parenting Tips: जब बच्चा स्कूल से घर लौटता है, तो हर मां-बाप उससे कुछ सवाल पूछते हैं. ये सवाल सबसे लिए आम होते हैं, जैसे-आज होमवर्क क्या मिला? क्या पढ़ाया गया? टेस्ट में कितने नंबर आए या टिफिन खाया कि नहीं? ये सवाल जरूरी तो हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं तक सीमित रहना बच्चे के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में मदद नहीं करता. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चों से ऐसे सवाल पूछने चाहिए, जिनसे उनकी सोचने-समझने की क्षमता बढ़े और वे खुलकर अपनी बातें शेयर कर सकें.

इसे लेकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट और ईएनपॉवर के संस्थापक सुशील मुंगेकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में उन्होंने 5 सवाल बताए हैं. सुशील मुंगेकर कहते हैं, बच्चे के स्कूल से घर लौटने पर हर मां-बाप को ये 5 सवाल जरूर पूछने चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में-

एक्सपर्ट बताते हैं, यह सवाल बच्चे को पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करता है. साथ ही इससे आपको भी पता चलेगा कि उसका दिन किस चीज ने बेहतर बनाया या उसने क्या खास किया और उसे क्या चीज अच्छी लगी.

इससे आप समझ पाएंगे कि बच्चा किन परिस्थितियों या संसाधनों की कमी महसूस कर रहा है. हो सकता है उसे किसी विषय में मदद चाहिए इससे आप उसके लिए चीजें बेहतर कर पाएंगे.

यह सवाल से आपको बच्चे के सोशल सर्कल के बारे में पता चलेगा. आपको जान पाएंगे कि बच्चा किन दोस्तों या टीचर्स से जुड़ाव महसूस करता है और उसके रिश्ते कैसे बन रहे हैं.

इससे बच्चा खुद भी सोचेगा कि उसने दिनभर में नया क्या सीखा. धीरे-धीरे इसमें उसकी सीखने की रुचि बढ़ेगी और वह नए अनुभवों के लिए उत्साहित रहेगा.

इससे सबसे अहम जानकारी मिलती है. अगर बच्चा कहे कि उसे कल स्कूल जाने में मजा नहीं आएगा, तो यह संकेत हो सकता है कि उसे किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

सुशील मुंगेकर बताते हैं, पैरेंट्स का बच्चों से सही सवाल पूछना बहुत मायने रखता है. ये 5 छोटे-छोटे सवाल न केवल आपको बच्चे के रोजमर्रा के अनुभवों के बारे में बताएंगे, बल्कि उसके आत्मविश्वास, सोचने की क्षमता और सोशल स्किल्स को भी मजबूत करेंगे. इसलिए, अगली बार जब बच्चा स्कूल से घर आए, तो सिर्फ होमवर्क या नंबरों की जगह ये सवाल जरूर पूछें.