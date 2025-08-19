विज्ञापन

बाबा रामदेव ने बताया खून बढ़ाने का देसी नुस्खा, बुलेट की स्पीड से 7 दिन में 7 से 14 हो जाएगा हीमोग्लोबिन

How to Increase Hemoglobin Naturally: बाबा रामदेव ने बताया है कि कैसे सिर्फ इन उपायों से हीमोग्लोबिन लेवल को एक हफ्ते में 7 से बढ़ाकर 14 कर देगा. उनका यह नुस्खा बेहद कारगर है.

हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने का आसान घरेलू तरीका, जानिए कैसे बनेगा खून गाढ़ा और शरीर तंदरुस्त

Hemoglobin increase tips: हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन खून का सबसे अहम हिस्सा है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है. अगर हीमोग्लोबिन (ayurvedic tips for blood) कम हो जाए तो थकान, चक्कर आना, सांस फूलना और कमजोरी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. भारत में ज्यादातर लोगों (healthy lifestyle tips) को आयरन की कमी के कारण एनीमिया की समस्या होती है.

हीमोग्लोबिन कम होने की वजह (hemoglobin kam hone ke lakshan)

  • आयरन की कमी वाली डाइट.
  • ज्यादा ब्लड लॉस (पीरियड्स या चोट से).
  • हड्डी के मैरो की समस्या.
  • खराब पाचन और पोषण की कमी.
  • लगातार तनाव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल.
बाबा रामदेव का प्राकृतिक नुस्खा (Baba Ramdev health tips)

  • योगगुरु बाबा रामदेव के अनुसार, अगर रोज़मर्रा की डाइट में कुछ खास चीजें शामिल कर ली जाएं, तो हीमोग्लोबिन का लेवल 15–16 तक आसानी से पहुंच सकता है.
  • हींग जूस और अदरक जूस: पाचन को मजबूत करके खून को साफ करते हैं.
  • एलोवेरा और आंवला जूस: शरीर को आयरन और विटामिन C देते हैं, जिससे आयरन का अवशोषण बेहतर होता है.
  • गाजर और केरट जूस: बीटा कैरोटीन और आयरन से भरपूर, जो ब्लड हेल्थ सुधारते हैं.
  • मुनक्का, अंजीर और खजूर: आयरन, फोलिक एसिड और मिनरल्स से हीमोग्लोबिन नैचुरली बढ़ाते हैं.
लाइफस्टाइल टिप्स (diet for hemoglobin increase)

  • रोज़ाना 30 मिनट योग और प्राणायाम करें.
  • जंक फूड, चाय-कॉफी और ज्यादा तेल-मसाले से दूरी बनाएं.
  • हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार और चुकंदर को डाइट का हिस्सा बनाएं.
  • समय पर सोना और तनाव कम करना भी जरूरी है.

हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए दवा नहीं, बल्कि सही खानपान (hemoglobin kam hai kya khaye) और योग काफी है. बाबा रामदेव के ये आसान नुस्खे अपनाकर हर कोई सेहतमंद और ऊर्जावान रह सकता .

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

