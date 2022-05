Almond For Heart: दिल की बीमारियों को कैसे कोसों दूर रखता है Almond और एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए? जानें फायदे

Almond For Heart: बादाम में मोनोअनसैचुरेटेड फैट यानि हेल्दी फैट पाया जाता है.

खास बातें मोनोअनसैचुरेटेड फैट आपके हृदय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं.

बादाम का सेवन बढ़ाकर आप अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं.

बादाम आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं.

How Many Almonds Can I Eat In A Day: क्या बादाम आपके दिल के लिए अच्छे हैं? बादाम का सेवन बढ़ाकर आप अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं. शोध से पता चला है कि बादाम खाने से रक्त वाहिकाओं को हेल्दी रखकर हृदय रोग के जोखिम (heart disease risk) को कम किया जा सकता है. शोध में पाया गया कि वे रक्त प्रवाह (Blood Flow) में एंटीऑक्सिडेंट की मात्रा में काफी वृद्धि करते हैं, ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) को कम करते हैं और ब्लड फ्लो में सुधार करते हैं. कई अन्य नट्स की तरह बादाम में वसा की मात्रा अधिक होती है, जो उन्हें खराब रैप देता है. यह सच है कि बादाम सामान्य रूप से फैट से भरे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वे अनहेल्दी हैं, क्योंकि बादाम मे हेल्दी मोनोअनसैचुरेटेड फैट (healthy unsaturated fat) होता है. माना जाता है कि मोनोअनसैचुरेटेड फैट आपके हृदय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं.