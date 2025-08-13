विज्ञापन
क्या बीती होगी उन दोनों बेटियों पर... जिसके सामने ही उनकी मां ने कर लिया सुसाइड ; रुला देगी यह कहानी

बेटियों ने पहले खुद मां को फंदे से उतारने की कोशिश की, फिर पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. स्थानीय लोगों ने पूजा को फंदे से उतारकर पुलिस को सूचना दी.

गोरखपुर:

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दो मासूम बेटियों के सामने उनकी मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे इलाके को स्तब्ध कर गई है.

मृतका पूजा सोनकर, जो अपने पति की डेढ़ साल पहले हुई मौत के बाद दो बेटियों 13 वर्षीय अंजली और 7 वर्षीय मीठी के साथ रह रही थीं, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के घरों में सफाई का काम कर परिवार चला रही थीं.

मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे खाना बनाने को लेकर पूजा की बड़ी बेटी अंजली से बहस हो गई. नाराज होकर पूजा ने अंजली को थप्पड़ मार दिया. रोती हुई अंजली ने अपनी नानी को फोन कर घटना की जानकारी दी. नानी ने जब पूजा को फोन कर डांट लगाई, तो पूजा ने गुस्से में आकर कमरे में जाकर फांसी लगा ली.

बेटियों ने पहले खुद मां को फंदे से उतारने की कोशिश की, फिर पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. स्थानीय लोगों ने पूजा को फंदे से उतारकर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची चिलुआताल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया.

इस घटना ने दो मासूम बच्चियों की दुनिया उजाड़ दी. पहले पिता का साथ छूटा, अब मां भी उन्हें छोड़ गईं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

