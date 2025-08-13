सबसे डरावने 55 सेकेंड: कैसे रौंदता चला गया सैलाब, देखें धराली का अब तक का सबसे खौफनाक वीडियो

उत्तरकाशी के धराली में अभी भी राहत-बचाव कार्य जारी है. सेना से लेकर NDRF और SDRF की कई टीमें मौके से मलबा हटाने के काम में लगी हैं. कहा जा रहा है कि इस मलबे में अभी भी कई लोग दब हो सकते हैं. धराली में एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वहीं दूसरी तरफ इस आपदा से जुड़ा अब तक का सबसे खौफनाक वीडियो सामने आया है. ये वीडियो इतना खौफनाक है कि इसे देखते ही आपकी रूह कांप उठेगी. 55 सेकेंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से पलक झपकते ही पूरा का पूरा गांव एक मलबे के ढेर में तबदील हो गया.

बताया जा रहा है कि ये वीडियो किसी ग्रामीण ने पुराने धराली गांव से बनाया गया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे सैलाब एकाएक गांव की तरफ बढ़ रहा है. ये मंजर इतना खौफनाक था कि इस सैलाब के रास्ते में जो कोई आया वो उसी में समा गया. क्या मकान, क्या वाहन और क्या ही इंसान, जो-जो इसकी चेपट में आया वो फिर बाहर नहीं निकल सका.

इस वीडियो में कई लोग जान बचाने के लिए अपनी नाकाम कोशिश करते हुए भी दिख रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग मौत के सैलाब को अपनी तरफ आता देख खेतों की ओर भाग रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें उम्मीद होगी कि वह इस सैलाब से खुदको बचा लेंगे. लेकिन इससे पहले की वह वहां से निकल पाते वो सैलाब की चपेट में आ गए.

लोग बचाते रहे सीटी, कोई संभल तक नहीं पाया

पुराने धराली गांव से इस भयावह मंजर को जिसने भी कैद किया वो उस दौरान वहां से सीटी बजाकर नीचे रह रहे लोगों को आगाह भी कर रहा था. लेकिन सैलाब का शोर इतना था कि कोई समय रहते इन चेतावनी को सुन नहीं सके.

68 लोग अब भी लापता

आपको बता दें कि धराली में आए सैलाब के बाद प्रशासन ने अब उन 68 लोगों की लिस्ट जारी की है जो इस आपदा के बाद से ही लापता हैं. इस लिस्ट में धराली के साथ-साथ दूसरे देश और राज्यों के लोग भी शामिल हैं. आपको बता दें कि हादसे वाली जगह पर अभी भी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. सेना मलबा हटाने के काम में दिन-रात एक करके लगी हुई है. प्रशासन के अनुसार इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने में अभी कुछ दिन का समय और लग सकता है. अभी भी धराली गांव का बड़ा हिस्सा मलबे के अंदर है. इन इलाकों से भी मलबा हाटने के लिए काम किया जा रहा है.

प्रशासन ने अभी तक जितने लापता लोगों की सूची जारी की है, उनमें 25 नेपाली नागरिक, सेना के नौ जवान,धराली गांव के आठ, आसपास के क्षेत्रों के पांच, टिहरी जिले का एक, बिहार के 13, उत्तर प्रदेश के छह, राजस्थान का एक शामिल हैं.

