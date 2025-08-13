विज्ञापन
विशेष लिंक

सीने में दिल है या नहीं? 17 मामलों के अपराधी का ऐसा टशन, गर्लफ्रेंड पर दे दनादन बरसाईं गोलियां

गर्लफ्रेंड की जान लेने की कोशिश करने वाले आरोपी फैजल को जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तब भी उसने टशन दिखाना नहीं छोड़ा. उसने कहा कि 'मुंह तो पोछने दे...और लड़कियों को भी मारता है...'

Read Time: 3 mins
Share
सीने में दिल है या नहीं? 17 मामलों के अपराधी का ऐसा टशन, गर्लफ्रेंड पर दे दनादन बरसाईं गोलियां
अपराधी ने गर्लफ्रेंड को मारी गोली.
  • महाराष्ट्र के संभाजीनगर में 17 आपराधिक मामलों में आरोपी सैयद फैजल ने अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी.
  • गोली लगने से लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया.
  • पुलिस ने फैजल को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया. उस पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
संभाजीनगर:

ये कैसा प्यार है, जो जान लेने पर उतारू हो जाए. अपराधी है तो क्या हुआ क्या सीने में दिल है या नहीं. जिसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को सरेआम गोली मार दी. गनीमत रही कि लड़की जिंदा (Maharahtra Firing On Girlfriend) है. हालांकि अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है. क्राइम की एक दिल दहला देने वाली ये घटना महाराष्ट्र के संभाजीनगर की है. 17 मामलों के एक अपराधी सैयद फैजल उर्फ तेजा ने अपनी गर्लफ्रेंड को सरेआम गोली मार दी. उसने ऐसा क्यों किया ये अब तक पता नहीं चल सका है.

ये भी पढ़ें- सास का कत्ल कर 19 टुकड़ों में काटकर फेंका; दामाद डॉक्टर बना हैवान, कैसे सुलझी मर्डर मिस्ट्री

गर्लफ्रेंड पर बरसाईं गोलयां

घटना के बाद पुलिस ने फैजल को धर दबोचा. उसे जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तब भी उसने टशन दिखाना नहीं छोड़ा. उसने कैमरे के सामने से गुजरते हुए कहा कि मुंह तो पोछने दे...और लड़कियों को भी मारता है... इसी तरह से उसने पिस्तौल से अपनी गर्लफ्रेंड पर दे दनादन गोलियां बरसाईं थीं.

Latest and Breaking News on NDTV

आरोपी पर पहले से 17 मामले दर्ज

गोलीबारी की घटना के बाद फैजल को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक, फैजल एक अपराधी है. उस पर हत्या की कोशिश, रेप, चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित 17 मामले पुलिस थानों में दर्ज हैं.

बाल-बाल बची लड़की जान, अस्पताल में भर्ती

आरोपी फैजल उर्फ तेजा सोमवार देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने गया था. इसी दौरान उसने अपनी प्रेमिका पर गोली चला दी. दोनों के बीच आखिर क्या बात हुई ये तो फिलहाल पता नहीं चल सका है. फैजल की चलाई गोली उसकी ग्रलफ्रेंड के हाथ में जा लगी. लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है. उसको इलाज के लिए घाटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी की फायरिंग में लड़की की जान बाल-बाल बच गई. हालांकि वह अस्पताल में भर्ती है.

पुलिस को भी दे डाली चुनौती

आरोपी फैजल ने महाराष्ट्र पुलिस को एक तरह से चुनौती दी है कि वह बाहर आकर दो और लड़कियों को भी मारेगा. इस घटना के बीच फैजल और उसके गैंग की कुछ रील्स और तस्वीरें सामने आई हैं. जिनमें वह अलग-अलग मामलों में जेल से छूटने के बाद फूल माला से अपना शानदार स्वागत करवा रहा है. उसके गैंग के गुर्गे कस्टडी के दौरान ही सिगरेट पीते और रील बनाते नज़र आ रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra News, Maharashtra Crime, Sambhajinagar, Girl Friend Firing, Maharashtra Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com