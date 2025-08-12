विज्ञापन
विशेष लिंक

काजू, बादाम, किशमिश से भी ज्यादा ताकतवर है ये गुमनाम मेवा, कम ही लोग जानते हैं इसके गजब फायदे, यहां पढ़ें

Is Fig More Powerful Than Almonds: काजू, बादाम के अलावा भी एक मेवा ऐसा है जो उतना ही ताकतवर और सेहत के लिए फायदेमंद है. यहां जानिए ऐसे ही गजब के ड्राई फ्रूट के बारे में जो कमाल के लाभ देने का काम करता है.

Read Time: 4 mins
Share
काजू, बादाम, किशमिश से भी ज्यादा ताकतवर है ये गुमनाम मेवा, कम ही लोग जानते हैं इसके गजब फायदे, यहां पढ़ें
Fig Dry Fruit Benefits: अंजीर को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.

Anjeer Health Benefits: हमने आज तक सिर्फ काजू-बादाम और किशमिश को ही सबसे हेल्दी और ताकतवर नट्स के रूप में देखा और सुना है. हमारे घरों में इन नट्स को ही दूध या पानी में भिगोकर खाया जाता है. हालांकि काजू, बादाम और किशमिश जैसे मेवे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. ये शरीर को ताकत देते हैं, दिमाग को तेज करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मेवा भी है जो इन सभी से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं? इस गुमनाम मेवे का नाम है अंजीर, जिसे अंग्रेजी में फिग (Fig) कहा जाता है. यहां जानिए अंजीर के कमाल के स्वास्थ्य लाभ और इसका सेवन करने का तरीका.

अंजीर क्या है? (What Is Anjeer)

अंजीर एक छोटा सा फल होता है जो सूखने के बाद मेवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है. इसका स्वाद मीठा होता है और यह दिखने में हल्का भूरा या बैंगनी रंग का होता है. सूखे अंजीर को आप आसानी से बाजार में पा सकते हैं और इसे दूध, मिठाई या स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: हेल्दी और मजबूत आंतों के लिए क्या करें और किन चीजों से बचें, हार्वर्ड के Dr. Saurabh Sethi ने दी ये सलाह

अंजीर के फायदे (Benefits of Anjeer In Hindi)

1. पाचन को बेहतर बनाता है

अंजीर में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. यह पेट को साफ रखने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है.

2. हड्डियों को मजबूत करता है

इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है. जो लोग दूध नहीं पीते, उनके लिए अंजीर एक अच्छा विकल्प है.

यह भी पढ़ें: पूरे दिन बैठे रहने का है काम, तो मोटापा कंट्रोल करने के लिए इन योगासनों की लें मदद

3. दिल को रखे हेल्दी

यह मेवा हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है. अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और दिल की बीमारियों से बचाने में भी मददगार हैं.

4. ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है

अंजीर का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है.

5. वजन घटाने में मददगार

अंजीर खाने से पेट भरा-भरा लगता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती. इसलिए यह वजन घटाने में मदद करता है.

कैसे करें सेवन?

  • रोज सुबह 2–3 सूखे अंजीर को पानी में भिगोकर खाएं.
  • दूध में उबालकर अंजीर का सेवन करें. यह ताकत बढ़ाने में मदद करता है.
  • अंजीर को स्नैक्स की तरह भी खाया जा सकता है, बिना किसी मिलावट के.

क्यों है गुमनाम अजीर?

अंजीर के इतने सारे फायदे होने के बावजूद यह मेवा उतना लोकप्रिय नहीं है जितना काजू, बादाम या किशमिश. इसकी वजह शायद यह है कि लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं और बाजार में इसका प्रचार भी कम होता है.

अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अंजीर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. यह एक ऐसा गुमनाम मेवा है जो काजू, बादाम और किशमिश से भी ज्यादा ताकतवर है. अब जब आप इसके फायदे जान गए हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें. अगली बार जब आप मेवा खरीदें, तो अंजीर जरूर लें.

How to Control Constipation: गैस, अपच, अफारा, कब्ज के घरेलू नुस्खे

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fig Dry Fruit Benefits, Anjeer Health Benefits, Fig Vs Almonds, Powerful Dry Fruits For Health, Best Dry Fruit For Digestion, Fig For Weight Loss, Fig For Heart Health, Anjeer For Health, Fig Dry Fruit Uses, How To Eat Figs For Health, Anjeer Khane Ke Fayde, Is Fig More Powerful Than Almonds And Cashews, Health Benefits Of Eating Dried Figs Daily, How To Consume Anjeer For Maximum Benefits, Fig Dry Fruit For Bone Strength And Digestion, Why Figs Are Better Than Other Dry Fruits, Best Time To Eat Anjeer For Weight Loss, Fig Dry Fruit For Skin Glow And Immunity, Soaked Figs Benefits In Morning Routine, Fig Nutrition Facts And Health Uses, Ayurvedic Benefits Of Anjeer Dry Fruit, Anjeer Superfood Benefits, Fig Antioxidants And Fiber Content, Fig Dry Fruit For Diabetes Control, Natural Remedies With Figs, Fig Fruit For Hormonal Balance, Fig For Menstrual Health, Fig For Constipation Relief, Fig Dry Fruit For Healthy Skin
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com