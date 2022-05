Foods That Cause Acid Reflux: गर्मियों में बढ़ जाती है पेट की ये दिक्कत, बचने के लिए इन चीजों को आज से ही खाना छोड़ दें

Trigger Foods for Acid Reflux: यहां उन फूड्स की लिस्ट है जो एसिड रिफ्लक्स का कारण बनते हैं.

खास बातें यहां उन फूड्स की लिस्ट है जो एसिड रिफ्लक्स का कारण बनते हैं.

पेट की समस्या के दौरान उनको खाने से बचना चाहिए.

कैफीनयुक्त वाली चीजें एसिड रिफ्लक्स को ट्रिगर कर सकती हैं.

What Not To Eat In Acid Reflux: एसिड रिफ्लक्स तब होता है जब आपके पेट की सामग्री आपके एसोफैगस में वापस आ जाती है और पेट में एसिड बढ़ने लगता है. एसिड रिफ्लक्स के कारण कई हैं. आपकी डाइट से लेकर लाइफस्टाइल तक सीने और पेट में जलन कई कारणों से होती है. सीने में गर्म जलन (Heartburn), गले में कड़वा स्वाद, पेट में गैस का फूलना (Stomach Gas) एसिड रिफ्लक्स के लक्षण हैं. आप जो खाते हैं उसका पेट पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है. एसिड रिफ्लक्स से छुटकारा पाने के उपाय (Ways To Get Rid Of Acid Reflux) करना बहुत जरूरी हो जाता है. सामान्य तौर पर फैट से भरपूर, अम्लीय या अत्यधिक कैफीनयुक्त चीजों से बचना चाहिए. एसिड रिफ्लक्स के लिए ट्रिगर फूड्स (Trigger Foods for Acid Reflux) से बचने चाहिए. यहां उन फूड्स की लिस्ट है जो एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न का कारण बनते पेट की समस्या के दौरान उनको खाने से बचना चाहिए.

एसिड रिफ्लक्स हो तो इन फूड्स से बचें | Avoid These Foods If You Have Acid Reflux