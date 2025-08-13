विज्ञापन

War 2 Box Office Collection Day 1: 74 साल के कूली ने निकाला ऋतिक रोशन की फिल्म का दम, पहले दिन कमाएगी इतने करोड़

War 2 Box Office Collection Day 1: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की बहुप्रतीक्षित फिल्म वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है.

Read Time: 2 mins
Share
War 2 Box Office Collection Day 1: 74 साल के कूली ने निकाला ऋतिक रोशन की फिल्म का दम, पहले दिन कमाएगी इतने करोड़
War 2 Box Office Collection Day 1: 74 साल के कूली ने निकाला ऋतिक रोशन की फिल्म का दम
नई दिल्ली:

War 2 Box Office Collection Day 1: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की बहुप्रतीक्षित फिल्म वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसने पहले ही पठान और टाइगर 3 जैसी ब्लॉकबस्टर दी हैं. अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ऋतिक रोशन सुपर स्पाई कबीर की भूमिका में हैं, जबकि जूनियर एनटीआर एक दमदार खलनायक के किरदार में नजर आएंगे. कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और आशुतोष राणा भी अहम भूमिकाओं में हैं. 

ये भी पढ़ें: Coolie Box Office Day 1: रिकॉर्ड बनाने को तैयार रजनीकांत, पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी कूली

वॉर 2 को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है, खासकर हैदराबाद और तेलुगु राज्यों में, जहां जूनियर एनटीआर की लोकप्रियता चरम पर है. फिल्म की एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. हैदराबाद में अकेले 2.57 करोड़ रुपये की टिकटें बिक चुकी हैं, जबकि तेलंगाना में 2.34 करोड़ रुपये की बुकिंग हो चुकी है. हिंदी संस्करण ने 6 करोड़ और तेलुगु संस्करण ने 3.5 करोड़ रुपये की एडवांस बिक्री की है. तमिल संस्करण की बिक्री 10 लाख रुपये रही. 

विशेषज्ञों का अनुमान है कि वॉर 2 पहले दिन भारत में 25-30 करोड़ रुपये से ज्यादा और विश्व स्तर पर 90-100 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. तेलुगु राज्यों में यह 30 करोड़ रुपये से अधिक कमा सकती है. रजनीकांत की कूली के साथ टकराव के बावजूद, वॉर 2 की बुकिंग मजबूत है. यह फिल्म ऋतिक की सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है, जो उनकी पिछली फिल्म वॉर (53.35 करोड़) को पीछे छोड़ सकती है. 5102 स्क्रीन्स और 14,500 शो के साथ, वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने को तैयार है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
War 2, War 2 Box Office Collection Day 1, War 2 Box Office Collection, War 2 Box Office Collection Prediction, Hrithik Roshan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com