तनाव आपके दिल को कैसे बूढ़ा करता है? जानिए लंबे समय में होने वाले गंभीर नुकसान

How Stress Affects The Heart: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव एक आम बात बन गई है. काम का दबाव, रिश्तों की उलझन, आर्थिक चिंता और सोशल मीडिया का असर, ये सभी मिलकर हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि लगातार बना रहने वाला तनाव आपके दिल को समय से पहले बूढ़ा बना सकता है? जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, तो शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो को प्रभावित करते हैं. इससे दिल की उम्र असल उम्र से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है.

क्या कहती हैं स्टडीज?

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग लगातार तनाव में रहते हैं, उनमें दिल की धड़कन अनियमित होने (Atrial Fibrillation) की संभावना 83 प्रतिशत ज्यादा होती है.

इमोशनल स्ट्रेस से दिल की मांसपेशियों पर इतना असर पड़ सकता है कि व्यक्ति को हार्ट सिंड्रोम (Takotsubo Cardiomyopathy) हो सकता है, जो गंभीर मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकता है.

तनाव के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, धड़कन तेज होती है और ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाती हैं, जिससे दिल पर लगातार दबाव पड़ता है.

लंबे समय में क्या नुकसान हो सकता है?

हाई ब्लड प्रेशर: तनाव के कारण ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है, जिससे दिल की धमनियों को नुकसान होता है.

दिल की धड़कन अनियमित होना: लगातार चिंता और बेचैनी से दिल की रफ्तार बिगड़ सकती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है.

धमनियों में रुकावट: तनाव हार्मोन ब्लड वेसल्स को संकुचित करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है और दिल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती.

नींद की कमी और थकावट: तनाव से नींद प्रभावित होती है, जिससे शरीर और दिल को आराम नहीं मिल पाता.

इन बातों का भी रखें ख्याल:

तनाव को पहचानें और स्वीकारें, इसे नजरअंदाज न करें.

रोजाना योग और ध्यान करें: इससे मन शांत होता है और हार्मोन संतुलित रहते हैं.

फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं: वॉकिंग, साइक्लिंग या कोई भी हल्का व्यायाम दिल को मजबूत बनाता है.

सोशल सपोर्ट लें: परिवार और दोस्तों से बात करें, अकेले न रहें.

नींद पूरी लें: कम से कम 7–8 घंटे की नींद दिल के लिए जरूरी है.

तनाव सिर्फ मन को नहीं, दिल को भी गहराई से परेशान करता है. अगर इसे समय रहते कंट्रोल न किया जाए, तो यह दिल को समय से पहले बूढ़ा बना सकता है और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है.

