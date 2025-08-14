विज्ञापन
Sania Chandok Photos: अर्जुन तेंदुलकर की होने वाली पत्नी की 10 फोटो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जानें

Arjun Tendulkar's future wife Sania Chandok Photos Viral: अर्जुन की होने वाली वाइफ सानिया पहले भी उनके साथ और उनकी बहन सारा तेंदुलकर के साथ कई बार एक साथ नजर आ चुकी है.

Read Time: 3 mins
Sania Chandok Photos: अर्जुन तेंदुलकर की होने वाली पत्नी की 10 फोटो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जानें
Watch Arjun Tendulkar's future wife Sania Chandok
  • अर्जुन तेंदुलकर ने एक निजी समारोह में सानिया चंडोक के साथ सगाई कर ली है, जिसकी पुष्टि सूत्रों ने की है.
  • सानिया चंडोक मुंबई के प्रमुख उद्योगपति रवि घई की पोती हैं, जिनका परिवार कई व्यावसायिक उद्यमों का मालिक है.
  • अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं और घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं
 Arjun Tendulkar's future wife Sania Chandok Photos: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने एक निजी समारोह में सानिया चंडोक से सगाई कर ली है, सूत्रों ने बुधवार को NDTV को इसकी पुष्टि की. युवा क्रिकेटर की ओर से निजी जीवन में यह एक बड़ा कदम उठाने की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा शुरू हो गई है.  हालांकि, अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक के परिवारों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. लेकिन सूत्रों के अनुसार दोनों की सगाई हो चुकी है. (Sara Tendulkar's Photo With Arjun Tendulkar's Fiance Sania Chandok)

बता दें कि अर्जुन की होने वाली वाइफ सानिया पहले भी उनके साथ और उनकी बहन सारा तेंदुलकर के साथ कई बार एक साथ नजर आ चुकी है. (Sara Tendulkar's Photo With Arjun Tendulkar's Fiance Sania Chandok Goes Viral)

बता दें कि सानिया मुंबई के प्रमुख उद्योगपति रवि घई की पोती हैं, जिनका परिवार इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी आइसक्रीम कंपनी का मालिक है. 

सानिया चंडोक का इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है.  उनके 805 फॉलोअर्स हैं, जिनमें सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर भी शामिल हैं. 

सानिया चंडोक एक प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो आतिथ्य, भोजन और आइसक्रीम सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने उद्यमों के लिए जाने जाते हैं. 

सानिया को WVS से पशु चिकित्सा तकनीशियन के रूप में प्रमाणित है, उन्होंने उनका ABC प्रोग्राम पूरा किया है.  ब्रांड के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज के अनुसार, वह मिस्टर पॉज़ नामक एक पालतू जानवरों की त्वचा की देखभाल करने वाले ब्रांड की संस्थापक भी हैं.

सानिया ने सार्वजनिक रूप से ज्यादा सामने नहीं आई हैं. जैसे ही उनकी सगाई की खबर फैली, फैन्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई संदेश भेजने शुरू कर दिए.  रिपोर्ट के अनुसार, उनका परिवार इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी का मालिक है. 

सचिन तेंदुलकर नेटवर्थ- सचिन तेंदुलकर दुनिया के अमिर क्रिकेटरों में गिने जाते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी संपत्ति 1500 करोड़ रुपये के आस-पास है. सचिन दुनिया के महान क्रिकेटर रहे हैं. 

मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं अर्जुन

IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले अर्जुन क्रिकेट में अपने ऑलराउंड खेल  के लिए जाने जाते हैं. 25 साल के अर्जुन घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं. अर्जुन ने 2018 में श्रीलंका के खिलाफ अंडर-19 क्रिकेट में डेब्यू किया था.  अर्जुन इंस्टाग्राम पर ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, लेकिन वह अक्सर अपनी बहन सारा तेंदुलकर के सोशल मीडिया पोस्ट में नज़र आते हैं. अर्जुन अपनी जिम की भी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. 

लव मैरिज या अरेंज मैरिज ?
पहली नजर में यह लव मैरिज प्रतित हो रहा है लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान दोनों ओर नहीं आई हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार सानिया, सारा तेंदुलकर की अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने ही अर्जुन और सानिया की मुलाकात कराई है. 

