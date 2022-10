Festive Season: कब्ज से बचने के लिए डेली डाइट में शामिल करें ये 6 चीजें, फिर चाहे जो मर्जी खाएं!

Constipation: अच्छा पाचन के लिए पालक और अन्य फाइबर से भरपूर फूड्स का सेवन करें.

How To Get Rid Of Constipation: जैसे-जैसे त्योहारों का मौसम आता है, स्वादिष्ट लेकिन ऑयली, अनहेल्दी और कब्ज पैदा करने वाले फूड्स का सेवन करने का समय आ गया है, जितना ये फूड्स दिल खुश करने वाले होते हैं, वे उतने ही गंभीर बाउल इश्यू और एसिड रिफ्लक्स जैसी अन्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं. इन एनर्जी कनज्यूमिंग हेल्थ प्रोबलम्स से बचने के लिए सही निवारक उपाय करना जरूरी है. व्यायाम करने और नियंत्रित मात्रा में खाने के अलावा इन फूड्स को अपने आहार में शामिल करें. कुछ फूड्स कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं को दूर रखने में मदद करेंगे, जिन्हें आपको डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि आप त्योहारी सीजन में ज्यादातर अनहेल्दी फूड्स का आनंद लेते हैं.

त्योहारी सीजन में इन 6 फूड्स को बनाएं डाइट का हिस्सा: