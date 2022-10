Home Remedies For Bloating: पेट में गैस बनने से अक्सर फूला हुआ महसूस करते हैं? इन 5 फूड्स को खाने से परहेज करें

How To Treat Bloating: उन फूड्स में कटौती करें जो आपका पेट फूला हुआ महसूस कराते हैं.

How To Get Relief From Indigestion: पेट की सूजन कई लोगों के लिए एक आम समस्या है और यह कष्टप्रद, दर्दनाक और असहज करने वाली हो सकती है. पेट फूलने के पीछे का कारण खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान हो सकता है. इस प्रकार यह समय की जरूरत है कि उन फूड्स में कटौती की जाए जिनकी वजह से आपको पेट फूला हुआ महसूस होता है. साथ ही आपको अपच की ये समस्या होने पर ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जो न केवल ब्लोटिंग में मदद करें बल्कि पेट की गैस और सूजन से छुटकारा दिलाने में मददगार हों.

क्यों फूला हुआ महसूस होता है पेट? | Why Does The Stomach Feel Bloated?