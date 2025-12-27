विज्ञापन
शराब का शरीर में कितने दिनों तक असर रहता है और टेस्ट में कितनी देर तक पकड़ी जा सकती है शराब?

Sharab Ka Asar Kab Tak Rehta Hai : सिर्फ एक पैग या एक स्टैंडर्ड ड्रिंक को शरीर से पूरी तरह साफ करने में आपके सिस्टम को 20 से 25 घंटे यानी लगभग पूरा एक दिन लग सकता है.

Sharab Ka Asar Kab Tak Rehta Hai.

How Long Does Alcohol Really Stay in Your Body : क्या आपने कभी सोचा है कि रात की पार्टी के बाद अगली सुबह तक आपके शरीर में कितनी शराब बची रहती है? अक्सर लोग सोचते हैं कि भारी खाना या 'Greasy Food' खाने से शराब का असर कम (Sharab Ka Asar Kam Kaise hoga) हो जाएगा, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यह सिर्फ एक मिथक (Myth) है. हकीकत यह है कि शराब को शरीर से पूरी तरह बाहर निकलने में आपकी सोच से कहीं ज्यादा समय लगता है. आइए जानते हैं क्या कहता है मेडिकल साइंस.

शराब का असर शरीर में कितने दिन तक रहता है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, शरीर से अल्कोहल को पूरी तरह खत्म होने के लिए 'फाइव हाफ-लाइव्‍स' (Five Half-lives) की जरूरत होती है. शराब की एक 'हाफ-लाइफ' लगभग 4 से 5 घंटे की होती है. इसका मतलब है कि सिर्फ एक पैग या एक स्टैंडर्ड ड्रिंक को शरीर से पूरी तरह साफ करने में आपके सिस्टम को 20 से 25 घंटे यानी लगभग पूरा एक दिन लग सकता है.

कैसे काम करता है शरीर का 'मेटाबॉलिज्म'?

एनडीटीवी ने बात की जाने माने डॉक्‍टर एसके सरीन से और उन्‍होंने बताया कि शराब पचने की प्रक्रिया पेट से शुरू होती है, जहां एंजाइम्स इसे तोड़ना शुरू करते हैं.

  • खून में पहुंच: ज्यादातर शराब छोटी आंत से होते हुए सीधे खून में मिल जाती है.
  • लिवर का रोल: शरीर में मौजूद 90% से ज्यादा शराब को साफ करने का काम लिवर करता है.
  • साइड इफेक्ट्स: जब लिवर अल्कोहल को तोड़ता है, तो 'एसिटालडिहाइड' (Acetaldehyde) नाम का केमिकल बनता है. यही वह विलेन है जिसकी वजह से सिरदर्द, जी मिचलाना और धड़कन तेज होने जैसी समस्या होती है.

क्यों कुछ लोगों को नशा ज्यादा होता है?

हर इंसान का शरीर शराब को अलग तरीके से प्रोसेस करता है. इसके पीछे लिवर के दो खास एंजाइम्स (ADH और ALDH) होते हैं.

  • पुरुष बनाम महिला: रिसर्च बताती है कि पुरुषों में ADH एंजाइम महिलाओं के मुकाबले ज्यादा होता है, जिससे उनका शरीर शराब को थोड़ा जल्दी प्रोसेस कर सकता है.
  • नियमित शराब पीने वाले: जो लोग रोज शराब पीते हैं, उनके शरीर में ADH की मात्रा कम हो जाती है.
  • अनुवांशिकता (Genetics): रिसर्च के अनुसार, 35-40% पूर्वी एशियाई (East Asian) मूल के लोगों में ALDH एंजाइम दूसरे समुदायों के मुकाबले कम होता है, जिससे उन्हें शराब के साइड इफेक्ट्स ज्यादा झेलने पड़ते हैं.

टेस्ट में कितनी देर तक पकड़ी जा सकती है शराब?

भले ही आपको लगे कि आपका नशा उतर गया है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में शराब लंबे समय तक मौजूद रहती है:

टेस्ट का प्रकार और कब तक पता चल सकता है : 

  • खून में : 12 घंटे तक
  • सांस (Breath) : 12 से 24 घंटे तक
  • लार (Saliva) : 48 घंटे तक
  • पेशाब (Urine) : 72 घंटे तक
  • बाल (Hair) : 90 दिनों तक

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

