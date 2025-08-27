विज्ञापन
Heart Disease in Young Adults: युवाओं को यह समझना जरूरी है कि दिल की बीमारी अब सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रही. सही समय पर सही कदम उठाकर हम अपने दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं. दिल की सेहत को नजरअंदाज़ न करें.

स्ट्रेस, खराब नींद और बहुत ज्यादा शराब पीने से युवाओं में बढ़ रहा हार्ट डिजीज का खतरा? जानें क्या कहती है स्टडी
Heart Disease in young adults: हार्ट अटैक के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं.

Causes of Heart Disease in Young Adults: हार्ट अटैक के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. खासकर युवाओं में ये चौंकाने और डराने वाला है. दिल की बीमारियों का खतरा हमारी खराब लाइफस्टाइल और खानपान से भी जुड़ा है. आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में युवा खुद को फिट रखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. हाल ही में आई कुछ स्टडीज़ ने यह साफ किया है कि तनाव, खराब नींद और बहुत ज्यादा शराब का सेवन युवाओं में हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा रहा है.

हेल्थ डेटा साइंस जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि नींद की क्वालिटी और रेगुलेरिटी दिल की सेहत के लिए बेहद जरूरी है. इस रिसर्च में 90,000 लोगों को 7 साल तक ट्रैक किया गया और यह निष्कर्ष निकला कि खराब नींद से हार्ट डिजीज, डायबिटीज और मानसिक रोगों का खतरा बढ़ता है.

तनाव: एक खामोश दुश्मन

तनाव अब सिर्फ मानसिक परेशानी नहीं रह गया है, बल्कि यह शरीर पर भी बुरा असर डालता है. जब हम लगातार तनाव में रहते हैं, तो शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है. यही दो चीजें हार्ट डिजीज की शुरुआत कर सकती हैं.

खराब नींद: दिल के लिए खतरा

एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोजाना 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें हार्ट डिजीज का खतरा ज्यादा होता है. नींद की कमी से शरीर की मरम्मत प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे दिल पर दबाव बढ़ता है. नींद की अनियमितता से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी जुड़ी हैं.

शराब का बहुत ज्यादा सेवन

शराब का सीमित मात्रा में सेवन कुछ मामलों में नुकसान नहीं करता, लेकिन जब यह आदत बन जाती है, तो दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. बहुत ज्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कन अनियमित होती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ता है. युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में शराब एक बड़ा कारण बन रही है.

क्या कहती है स्टडी?

  • 20 से 40 साल के युवाओं में हार्ट डिजीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.
  • खराब लाइफस्टाइल, तनाव, नींद की कमी और शराब इसके मुख्य कारण हैं.

एक स्टडी में पाया गया कि भारत में 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले विकसित देशों की तुलना में ज्यादा हैं.

कैसे बचा जा सकता है?

तनाव कम करें- योग, ध्यान और समय प्रबंधन से तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है.
नींद सुधारें- रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें, स्क्रीन टाइम कम करें.
शराब से दूरी- अगर संभव हो तो शराब का सेवन पूरी तरह बंद करें या सीमित करें.
नियमित जांच- ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की नियमित जांच करवाएं.
हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं- बैलेंस डाइट लें, रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

