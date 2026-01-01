साल 2026 की पहली गलती न करें, जानिए न्यू ईयर पर पी गई शराब कैसे बिगाड़ देती है पूरा जनवरी

New Year Drinking Mistakes: नए साल की शुरुआत आमतौर पर जोश, पार्टी और जश्न से होती है. कई जगह शराब जश्न का हिस्सा बन जाती है. लेकिन, न्यू ईयर 2026 की शुरुआत अगर जरूरत से ज्यादा शराब के साथ हुई, तो यह खुशी कुछ ही घंटों में भारी पड़ सकती है. अक्सर लोग सोचते हैं कि एक रात की बात है, लेकिन यही एक रात पूरे जनवरी महीने की सेहत और रूटीन बिगाड़ सकती है.

दरअसल, नए साल की पहली सुबह सिर्फ हैंगओवर की परेशानी नहीं लाती, बल्कि शरीर के अंदर कई ऐसे बदलाव शुरू कर देती है, जिनका असर कई हफ्तों तक रहता है. यही वजह है कि डॉक्टर भी नए साल पर शराब पीने में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि न्यू ईयर पर पी गई शराब कैसे पूरे जनवरी को खराब कर सकती है और साल की पहली गलती क्यों नहीं करनी चाहिए.

शराब पीने से होने वाले बड़े नुकसान | The major Harms Caused by Drinking Alcohol

1. शरीर में पानी की कमी और लगातार थकान

शराब पीने से शरीर तेजी से डिहाइड्रेट होता है. नए साल की सुबह सिर दर्द, मुंह सूखना और कमजोरी इसी वजह से होती है. लेकिन, परेशानी यहीं खत्म नहीं होती. अगर नए साल की शुरुआत डिहाइड्रेशन से होगी, तो जनवरी के पहले हफ्ते तक शरीर सुस्त महसूस करता है. पानी की कमी से काम में मन नहीं लगता और रोजमर्रा की एनर्जी भी कम बनी रहती है.

2. लिवर पर सीधा असर

शराब का सबसे ज्यादा असर लिवर पर पड़ता है. नए साल पर ज्यादा शराब पीने से लिवर को अचानक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है. इसका नतीजा यह होता है कि शरीर से टॉक्सिन्स ठीक से बाहर नहीं निकल पाते. कई लोगों को जनवरी में पेट भारी रहना, गैस, एसिडिटी और भूख न लगने जैसी समस्याएं इसी वजह से होने लगती हैं.

3. नींद का चक्र बिगड़ जाता है

लोग मानते हैं कि शराब पीने से नींद अच्छी आती है, लेकिन हकीकत इसके उलट है. शराब गहरी नींद को खराब कर देती है. न्यू ईयर की रात पी गई शराब का असर कई दिनों तक नींद पर रहता है. जनवरी की शुरुआत अगर खराब नींद से होगी, तो चिड़चिड़ापन, तनाव और दिनभर थकान बनी रहती है. इससे पूरा महीना अस्त-व्यस्त महसूस हो सकता है.

4. इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है

सर्दियों में वैसे ही सर्दी-जुकाम और वायरल का खतरा रहता है. ऐसे में शराब शरीर की इम्युनिटी को और कमजोर कर देती है. नए साल की पार्टी के बाद जनवरी में बार-बार बीमार पड़ना, गले में खराश या बुखार होना इसी का संकेत हो सकता है. कमजोर इम्युनिटी के साथ नए साल की शुरुआत करना वाकई एक बड़ी गलती साबित हो सकती है.

5. वजन बढ़ने की शुरुआत

न्यू ईयर पर शराब के साथ तले-भुने स्नैक्स और अनहेल्दी खाना आम बात है. इससे शरीर में कैलोरी अचानक बढ़ जाती है. अगर जनवरी की शुरुआत इसी तरह की आदतों से होगी, तो वजन बढ़ने लगता है और फिटनेस रूटीन पटरी से उतर जाता है. कई लोग पूरे महीने इस बढ़े हुए वजन को कंट्रोल करने में ही लगे रहते हैं.

6. मेंटल फोकस और मोटिवेशन पर असर

नया साल अक्सर नए लक्ष्य और संकल्प लेकर आता है. लेकिन, शराब से हुई थकान, खराब नींद और सुस्ती दिमागी फोकस को कमजोर कर देती है. नतीजा यह होता है कि जनवरी में लिया गया कोई भी संकल्प ठीक से निभ नहीं पाता. धीरे-धीरे मोटिवेशन भी कम होने लगता है.

क्या करें ताकि जनवरी खराब न हो?

अगर आप न्यू ईयर 2026 को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो शराब से दूरी बनाएं या मात्रा बहुत सीमित रखें. पार्टी के दौरान पानी पीते रहें, हल्का खाना खाएं और अगले दिन शरीर को आराम दें. नए साल की पहली सुबह को डिटॉक्स ड्रिंक, हल्की वॉक और अच्छी नींद के साथ शुरू करें.

नया साल एक नई शुरुआत होता है. साल 2026 की पहली गलती यही हो सकती है कि जश्न में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर दिया जाए. याद रखें न्यू ईयर पर पी गई शराब सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि पूरे जनवरी को बिगाड़ सकती है. समझदारी इसी में है कि जश्न मनाएं, लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर नहीं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)