कम उम्र में ही क्यों फेल हो रहे हैं लिवर और किडनी? लिवर के सबसे बड़े डॉक्टर ने बताया, किचन की ये 5 चीजें हैं जिम्मेदार

Causes of Liver And Kidney Failure: कुछ साल पहले तक लिवर और किडनी की बीमारियां बढ़ती उम्र की समस्या मानी जाती थीं, लेकिन आज हालात डराने वाले हैं. अब 30-35 साल की उम्र में ही लोग फैटी लिवर, लिवर एंजाइम बढ़ने, किडनी डैमेज और क्रॉनिक थकान जैसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग न तो शराब पीते हैं और न ही कोई बड़ी बीमारी पहले से होती है. फिर क्यों कम उम्र में ही किडनी और लिवर की बीमारियां देखने को मिल रही है. इसे ही कुछ सवाल जानने के लिए हमने बात की लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरीन से.

आखिर इतनी कम उम्र में लिवर और किडनी खराब क्यों हो रहे हैं?

एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इसका बड़ा कारण हमारी किचन में रोज इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें हैं, जिन्हें हम बिल्कुल सुरक्षित मानते हैं और लंबे समय से उन्हें इस्तेमाल करते आ रहे हैं.

NDTV से बातचीत में क्या बोले लिवर स्पेशलिस्ट?

देश के जाने-माने लिवर स्पेशलिस्ट डॉ. सरीन ने बताया कि आजकल उनके पास आने वाले मरीजों में बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की है, जिनका लिवर बिना शराब पिए ही खराब हो रहा है. डॉ. सारिन के मुताबिक, "आज के समय में नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) बहुत तेजी से बढ़ रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड तेल, ज्यादा शुगर और केमिकल्स से भरा खाना है, जो रोजाना हमारी किचन से प्लेट तक पहुंच रहा है."

उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर खानपान की आदतें नहीं बदली गईं, तो आने वाले समय में लिवर फेलियर के केस युवाओं में और तेजी से बढ़ेंगे.

किचन की वो 5 चीजें जो बढ़ा रही हैं खतरा | 5 Kitchen Items That Are Increasing Health Risk

1. रिफाइंड कुकिंग ऑयल

बार-बार गरम किया गया रिफाइंड तेल लिवर पर सीधा असर डालता है और फैटी लिवर का खतरा बढ़ाता है. डॉक्टर सरीन में इससे बचने की सलाह दी.

2. पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड

नूडल्स, फ्रोजन स्नैक्स, सॉसेज जैसे फूड्स में मौजूद ट्रांस फैट और प्रिजर्वेटिव लिवर और किडनी दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं. इन चीजों का सेवन बिल्कुल बंद क्या सीमित करने से ही बात बनेगी.

3. ज्यादा चीनी और मीठे ड्रिंक्स

डॉक्टर सरीन कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूस फ्रक्टोज से भरपूर होते हैं, जो लिवर में फैट जमा करते हैं. इनसे सख्ती से परहेज किया जाना चाहिए.

4. प्लास्टिक में रखा या गरम किया खाना

बहुत सारे लोग प्लास्टिक के डिब्बों में खाना गर्म करते हैं, जो प्लास्टिक से निकलने वाले केमिकल्स (BPA आदि) लिवर टॉक्सिसिटी बढ़ा सकते हैं. ये भी लिवर डिजीज का बड़ा कारण बन सकता है.

5. नकली या मिलावटी मसाले

नकली और मिलावटी मसालों में मौजूद आर्टिफिशियल कलर और केमिकल्स लंबे समय में लिवर एंजाइम बिगाड़ सकते हैं. लिवर में गड़बड़ी होने का ये एक बड़ा कारण है.

रिसर्च क्या कहती है?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन करने वालों में फैटी लिवर डिजीज और लिवर इंफ्लेमेशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. हाई फैट, हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड लिवर और किडनी से जुड़ी बीमारियों का बड़ा कारण बनता है. स्टडीज ने हाई-फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और अन्य एक्स्ट्रा शुगर के बहुत ज्यादा सेवन को मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग (एनएएफएलडी) जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा है.

लिवर को बचाने के लिए क्या करें? | What Can be Done to Protect the Liver?

डॉ. सारिन की सलाह है कि घर का ताजा और कम प्रोसेस्ड खाना खाएं.

तेल और चीनी की मात्रा सीमित रखें.

प्लास्टिक के बजाय स्टील, कांच के बर्तन इस्तेमाल करें.

हफ्ते में कम से कम 4–5 दिन एक्टिव रहें.

लिवर और किडनी की बीमारियां शुरुआत में कोई खास लक्षण नहीं देतीं. जब तक शरीर संकेत देता है, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है. इसलिए समय रहते किचन की आदतें बदलना ही सबसे बड़ा इलाज है.

यह लेख डॉक्टर सरीन (लिवर डिजीज एक्सपर्ट (हेपेटोलॉजिस्ट) और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट) से बातचीत पर आधारित है)

