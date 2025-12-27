विज्ञापन
विशेष लिंक

सिर्फ शराब ही नहीं, कम नींद समेत ये 7 आदतें चुपचाप खराब कर रही हैं लिवर! डॉक्टर एसके सरीन ने बताया आज ही बदलें लाइफस्‍टाइल

आइए जानते हैं उन 7 आदतों के बारे में जो आपके लिवर के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं:

Read Time: 3 mins
Share
सिर्फ शराब ही नहीं, कम नींद समेत ये 7 आदतें चुपचाप खराब कर रही हैं लिवर! डॉक्टर एसके सरीन ने बताया आज ही बदलें लाइफस्‍टाइल
डॉक्टर एसके सरीन ने बताया कौन से लाइफस्‍टाइल हैबिट्स कर रही हैं ल‍िवर को खराब.

जब भी लिवर (Liver) खराब होने की बात आती है, तो सबसे पहले दिमाग में शराब का ख्याल आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी रोज की कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो बिना किसी शोर-शराबे के लिवर को अंदर ही अंदर डैमेज कर रही हैं? खराब डाइट और नींद की कमी जैसे छोटे बदलाव लिवर पर भारी पड़ सकते हैं. इस बारे में एनडीटीवी ने बात की जाने माने डॉक्‍टर एसके सरीन से.जानते हैं उन्‍होंने कौन सी उन 7 आदतों के बारे में बताया जो आपके लिवर के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं:

डॉक्टर एसके सरीन ने बताया कौन से लाइफस्‍टाइल हैबिट्स कर रही हैं ल‍िवर को खराब |  Dr. Sarin, Director of ILBS, Telling 7 lifestyle habits that damage your liver

1. जरूरत से ज्यादा दर्द निवारक दवाएं (Painkillers)

छोटी-मोटी तकलीफ के लिए बार-बार पेनकिलर्स या बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं लेना लिवर के लिए जहरीला साबित हो सकता है. ज्यादा दवाएं लेने से लिवर की कोशिकाओं (Cells) पर बुरा असर पड़ता है.

Latest and Breaking News on NDTV

2. बहुत ज्यादा फैटी फूड खाना

ज्यादा तला-भुना, ऑयली और प्रोसेस्ड फूड लिवर पर बहुत दबाव डालता है. इससे लिवर में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है, जो आगे चलकरफैटी लिवर (Fatty Liver) की बीमारी बन सकता है.

इसे भी पढ़ें: फ्री में साफ होगी घर की हवा! ना प्यूरिफायर, ना बिजली की खपत

3. नींद की कमी

अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो लिवर के रिपेयर होने की प्रक्रिया और शरीर का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है. लिवर की कुदरती सफाई के लिए सही समय पर सोना और जागना बेहद जरूरी है.

Latest and Breaking News on NDTV

4. खाने का कोई तय समय न होना

कभी भी और किसी भी वक्त खाना खाने की आदत आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है. इससे लिवर के एंजाइम्स (Enzymes) का काम बिगड़ जाता है और शरीर फैट को सही तरीके से पचा नहीं पाता.

5. कम पानी पीना

पानी हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों (Toxins) को बाहर निकालने का काम करता है. अगर आप दिनभर में पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो लिवर की डिटॉक्स करने की क्षमता धीमी पड़ जाती है.

6. चीनी का ज्यादा इस्तेमाल

ज्यादा मीठी चीजें या सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे सुगरी ड्रिंक्स लिवर के लिए जहर के समान हैं. यह एक्स्ट्रा शुगर लिवर में फैट के रूप में जमा हो जाती है, जिससे लिवर में सूजन (Inflammation) आ सकती है.

7. खराब लाइफस्टाइल और खान-पान

कुल मिलाकर, एक खराब रूटीन जिसमें न एक्सरसाइज है और न ही सही पोषण, लिवर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fatty Liver, Doctors, Lifestyle, Food, Foods
Get App for Better Experience
Install Now