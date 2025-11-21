Baba Ramdev का दावा, दो घंटे में घटेगा 2 किलो वजन, पिघल जाएगी सारी चर्बी, बस करें ये 5 काम

How to Lose 2 kg in 2 Hours: आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति वजन बढ़ने से परेशान है. लोग कभी जिम जाकर भारी-भरकम एक्सरसाइज करते हैं, तो कभी मार्केट में मिलने वाले क्विक-वेट-लॉस प्रोडक्ट्स पर भरोसा कर लेते हैं. लेकिन, इन सबके बीच बाबा रामदेव ने अपने एक नए वीडियो में ऐसा दावा किया है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. उनका कहना है कि योग और प्राणायाम के जरिए दो घंटे में लगभग 2 किलो तक वजन कम किया जा सकता है. उनके अनुसार, अगर व्यक्ति सही तकनीक से कुछ खास योगासन और प्राणायाम करे, तो शरीर की जमी हुई चर्बी बहुत तेजी से पिघलती है और शरीर तुरंत हल्का महसूस होने लगता है.

बाबा रामदेव (Baba Ramdev) ने वीडियो में बताया कि मोटापा किसी बीमारी की तरह फैलता है और इसे प्राकृतिक तरीके से ही ठीक किया जाना चाहिए. योग, प्राणायाम और हल्का शारीरिक व्यायाम शरीर को न केवल फिट रखते हैं, बल्कि पाचन, मेटाबॉलिज्म और श्वसन-तंत्र को भी मजबूत बनाते हैं. उनकी मानें तो जो लोग रोजाना 1–2 घंटे योग करते हैं, वे बिना कोई दवा या सप्लीमेंट लिए अपने वजन को खंट्रोल कर सकते हैं.

बाबा रामदेव के अनुसार वजन घटाने के उपाय | Weight Loss Tips According to Baba Ramdev

1. कपालभाति प्राणायाम

बाबा रामदेव का दावा है कि कपालभाति पेट की चर्बी को घटाने में सबसे प्रभावी प्राणायाम है. इसे 15–20 मिनट तक करने से पेट की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं, पाचन सुधरता है और शरीर तेजी से कैलोरी बर्न करता है. उनकी मानें तो जिन लोगों को पेट के आसपास ज्यादा फैट जमा होता है, वे इस प्राणायाम से अच्छे परिणाम देख सकते हैं.

2. अनुलोम-विलोम

यह प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है और मन को शांत करता है. बाबा रामदेव कहते हैं कि अनुलोम-विलोम करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जो वजन कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है. जिन लोगों को तनाव या कमजोरी रहती है, वे इसे नियमित करें.

3. सूर्य नमस्कार

सूर्य नमस्कार को उन्होंने वजन घटाने का सबसे शक्तिशाली योग बताया. इसमें 12 चरण हैं जिनमें पूरा शरीर वर्कआउट होता है. इसे लगातार करने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है और शरीर पूरी तरह सक्रिय हो जाता है.

4. तेज चाल से चलना और हल्का व्यायाम

योग के साथ-साथ तेज चाल से 30–40 मिनट तक चलना भी वजन घटाने में मदद करता है. हल्का व्यायाम शरीर को गर्म करता है और फैट-बर्निंग प्रक्रिया को तेज करता है.

5. बैलेंस डाइट

बाबा रामदेव ने कहा कि वजन तभी घटता है जब भोजन सही हो. इसलिए ऑयली खाना, जंक फूड और मीठे से दूरी रखें. इसकी जगह सब्जियां, फल, दालें, सलाद और हल्का भोजन लें.

दो घंटे में घटेगा 2 किलो वजन?

बाबा रामदेव कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार दो घंटे तक योगासन और प्राणायाम करे, तो 2 किलो तक वजन कम हो सकता है. उनकी मानें तो यह प्रक्रिया शरीर में जमा एक्स्ट्रा वाटर, गैस और कैलोरी को तेजी से बाहर निकालती है, जिससे तुरंत हल्कापन महसूस होता है.

बाबा रामदेव का मानना है कि मोटापा सिर्फ डाइट से नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल सुधारने से घटता है. रेगुलर योग और प्राणायाम शरीर को प्राकृतिक रूप से फिट रखते हैं. उनका दावा है कि रोजाना अभ्यास करने से वजन घटेगा, एनर्जी बढ़ेगी और मन भी शांत रहेगा.

