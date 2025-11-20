विज्ञापन
सर्दियों में रात को चेहरे पर क्या लगाएं कि सुबह ग्लो निकल आए? स्किन को सोने से पहले दी जाने वाली असली खुराक

Nighttime Skin Care Routine: सामान्य मौसम में हम हल्की क्रीम भी काम चला लेते हैं, वहीं सर्दियों में स्किन को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है. सोने से पहले लगाई जाने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्किन को चमकदार बना सकती हैं.

Winter Skin Care: ठंड में स्किन को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है.

Raat Ko Chehre Pe Kya Lagaye: सर्दियों का मौसम आते ही हमारी त्वचा सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करती है. दिनभर की ठंडी हवा, कम नमी और हीटर की गर्मी त्वचा की नेचुरल मॉइश्चर बैलेंस को बिगाड़ देती है. नतीजा चेहरा रूखा, खिंचाव वाला, बेजान और कई बार फटने जैसा महसूस होता है. सामान्य मौसम में जहां हल्की क्रीम भी काम चलाती है, वहीं ठंड में स्किन को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है. खासतौर पर रात का समय स्किन रिपेयर का गोल्डन टाइम माना जाता है, क्योंकि इस दौरान त्वचा खुद को नेचुरली ठीक करती है और नई बनने लगती हैं. ऐसे में अगर आप रात को सही चीज चेहरे पर लगाते हैं, तो सुबह उठते ही त्वचा नरम, ग्लोइंग और हेल्दी नजर आती है.

सर्दियों की रातों में स्किन पर कौन-सी चीजें लगानी चाहिए | What Should be Applied on the Skin During Winter Nights?

1. गाढ़ी मॉइश्चराइजिंग क्रीम

सर्दियों में व्हीप्ड या जेल क्रीम कम असर करती है. इसके बजाय थिक मॉइश्चराइज़र चुनें जिसमें शिया बटर, कोकोआ बटर, बादाम तेल या जैतून तेल जैसे इनग्रीडिएंट्स हों. ये त्वचा पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है और नमी को लॉक कर लेती है.

2. हायल्यूरॉनिक एसिड सीरम

अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट रहती है तो सोने से पहले हायल्यूरॉनिक एसिड वाला सीरम लगाएं. यह त्वचा में पानी खींचकर रखता है और स्किन को प्लंप, मुलायम और चमकदार बनाता है.

3. विटामिन E ऑयल

विटामिन E एक नेचुरल एंटीऑक्सिडेंट है जो रात में स्किन की मरम्मत को तेज करता है. कुछ बूंदें विटामिन E तेल की क्रीम में मिलाकर चेहरे पर हल्के हाथ से मसाज करें. यह ठंड से आई ड्राईनेस और स्किन एजिंग दोनों को कम करता है.

4. रात को लगाने वाला फेस ऑयल

ड्राई स्किन वालों के लिए रोज़हिप ऑयल, बादाम तेल, आर्गन ऑयल या जोजोबा ऑयल रात का बेस्ट साथी है. इससे स्किन में पोषण, नमी और ग्लो तीनों बढ़ते हैं.

5. लिप बाम और अंडर-आई क्रीम

सर्दियों में होंठ सबसे पहले सूखते हैं. रात में एक लेयर हैवी लिप बाम लगाएं. साथ ही, डार्क सर्कल या पफीनेस की समस्या हो तो अंडर-आई क्रीम जरूर लगाएं. आंखों के नीचे की त्वचा नाजुक होती है, इसलिए यहां मॉइश्चराइज करना बहुत जरूरी है.

6. एलोवेरा जेल (अगर स्किन सेंसिटिव है)

अगर आपका चेहरा जल्दी लाल हो जाता है, जलन होती है या बहुत सेंसिटिव है, तो रात में प्योर एलोवेरा जेल लगाना फायदेमंद है. यह ठंडक, नमी और हीलिंग तीनों देता है.

सर्दियों में रात का स्किनकेयर ही आपकी सुबह की ग्लोइंग स्किन का राज बन सकता है. बस यह ध्यान रखें कि चेहरे को साफ करके ही कोई भी क्रीम या सीरम लगाएं. सही नाइट रूटीन आपको ठंड के मौसम में भी कोमल, खूबसूरत और हेल्दी स्किन दे सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

