सर्दियों में मोजे पहनने के बावजूद भी ठंडे रहते हैं पैर, तो इन 4 घरेलू उपायों को आजमाकर पाएं तुरंत राहत

Home Remedies For Cold Feet: सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाएं, बारिश और ओस सिर्फ चेहरे और हाथों को ही नहीं, बल्कि पैरों को भी प्रभावित करती हैं. अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग चाहे ऊनी मोजे पहने हों या गर्म जूते, लेकिन पैरों का तलवा इतनी तेजी से ठंडा हो जाता है कि वह बर्फ जैसा महसूस होता है. दरअसल, इसके पीछे शरीर में खून और ऑक्सीजन की कमी का संबंध है. जब पैरों तक पर्याप्त ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो पैर ठंडे और सुन्न महसूस होते हैं. इस समस्या से निजात पाने के लिए कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय हैं. ये उपाय न केवल पैरों को गर्म रखते हैं, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाते हैं.

सर्दियों में मोजे पहनने के बावजूद भी पैर ठंडे ही क्यों रहते हैं?

ब्लड सर्कुलेशन कम होना: अगर आपके पैरों में खून का संचार कम है, तो गर्मी नहीं पहुंच पाती और पैर ठंडे रहते हैं.

मोजे की क्वालिटी: अगर मोजे पतले या खराब गुणवत्ता के हैं, तो वे गर्मी को नहीं रख पाते.

पैर की स्वच्छता: अगर पैर गंदे या पसीने से तर हैं, तो ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है.

वातावरण: अगर आप ठंडे वातावरण में हैं, तो पैर ठंडे रहने की संभावना बढ़ जाती है.

हाइपोथायरायडिज्म: यह एक मेडिकल स्थिति है जिसमें थायरायड ग्रंथि कम सक्रिय होती है, जिससे शरीर का तापमान कम हो सकता है.

ब्लड प्रेशर: कम रक्तचाप भी पैरों में ठंडक का कारण बन सकता है.

ठंडे पैरों को गर्म रखने के लिए क्या करें? | What Can You Do to Keep Cold Feet Warm?

1. गर्म पानी:

पैरों की ठंडक दूर करने का आसान तरीका उन्हें गर्म पानी में डुबोकर रखना है. गर्म पानी से पैरों का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मांसपेशियों की अकड़न कम होती है. पानी में थोड़ा सा नमक डालने से पैरों की थकान और ठंडक दोनों में राहत मिलती है. इसके अलावा, गर्म कपड़े या तौलिये से पैरों को सेकना भी लाभकारी होता है.

2. हीटिंग पैड:

सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय हीटिंग पैड है. अगर पैरों का तलवा लगातार ठंडा रहता है, तो हीटिंग पैड इसे जल्दी गर्म करने में मदद करता है. रात को सोने से पहले पैरों को हीटिंग पैड से सेकने से उनकी मांसपेशियों में खिंचाव कम होता है और ब्लड फ्लो बेहतर होता है. जब बाहर जाना हो, तो मोजे और जूते पहनने से पहले ही पैरों को हीटिंग पैड से गर्म करना फायदेमंद रहता है. आजकल यह आसानी से ऑनलाइन या मार्केट में उपलब्ध है.

3. तेल मालिश:

पैरों में गर्मी लौटाने का एक और असरदार उपाय तेल मालिश है. सरसों के तेल में थोड़ी मात्रा में अजवाइन मिलाकर उसे हल्का गर्म करें और पैरों के तलवों पर मालिश करें. इस प्रक्रिया से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है. नियमित मालिश से पैरों की ठंडक और सुन्नपन दोनों कम हो जाते हैं.

4. सही आहार:

पैरों की ठंडक कभी-कभी पोषण की कमी के कारण भी होती है. खासकर खून में आयरन की कमी होने पर पैरों में ठंडक और सुन्नपन महसूस होता है. इसलिए डाइट में आयरन से भोजन शामिल करना जरूरी है, जैसे हरी सब्जियां, पालक और दालें. साथ ही, विटामिन बी 12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन में मदद करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है.

इसके अलावा, पैरों की एक्टिविटी करते रहें, बहुत लंबे समय तक खड़े या बैठे न रहें. जूते और मोजे हमेशा सही साइज के पहनें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बाधित न हो.

