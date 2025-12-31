किसने फेंकी है टेस्ट, वनडे और T20I में सबसे तेज गेंद? कितनी थी स्पीड, जानिए टॉप 10

Fastest Bowlers in Every Format : इसमें कोई शक नहीं कि 150 kph से ज़्यादा की स्पीड से फेंकी गई गेंद कितनी असरदार होती है, गेंद जितनी तेज़ी से फेंकी जाती है, बल्लेबाज़ के पास रिएक्ट करने और गेंद पर अच्छी हिट लगाने के लिए उतना ही कम समय होता है. यही कारण है कि ज्यादा विकेट नहीं लेने के बाद भी शोएब अख्तर को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है. ऐसे में जानते हैं उन गेंदबाजों के बारे में जिनके नाम टेस्ट, वनडे और और टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है.

ODI:

शोएब अख्तर (पाकिस्तान)- 161.3 किमी/घंटा

ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया)- 161.1 किमी/घंटा

शॉन टैट ऑस्ट्रेलिया- 161.1किमी/घंटा

शोएब अख्तर

रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर शोएब अख्तर 100 mph की स्पीड से गेंद फेंकने वाले पहले बॉलर थे. उनकी सबसे तेज़ गेंद 2003 के ICC वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ थी. उन्होंने 1997-2011 तक के अपने करियर में 178 टेस्ट विकेट और 247 वनडे विकेट लिए.

टेस्ट में

मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)- 160.4 किमी/घंटा

जेफ थॉमसन(ऑस्ट्रेलिया 160.6 किमी/घंटा

शोएब अख्तर (पाकिस्तान)- 159.3 किमी/घंटा

टेस्ट में स्टार्क नंबर वन पर

'मिचेल स्टार्क दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाज़ों में से एक हैं, जिनकी स्पीड रेगुलर 146.4 किमी प्रति घंटे के आसपास रहती है. वह अपनी तेज़, इन-स्विंगिंग यॉर्कर के लिए मशहूर हैं. उनकी सबसे तेज़ गेंद 2015 में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन न्यूज़ीलैंड के खिलाफ थी.

टी-20 इंटरनेशनल में

शॉन टैट (ऑस्ट्रेलिया- 160.7 किमी/घंटा

हारिस राउफ (पाकिस्तान) 159 किमी/घंटा

ए नोर्टजे (साउथ अफ्रीका)- 156.2किमी/घंटा

टी-20 इंटरनेशनल में शॉन टेैट ने फेंकी है सबसे तेज गेंद

शॉन टैट ने सबसे तेज़ गेंद 2010 में लॉर्ड्स में खेले गए टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ थी. टैट फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक बहुत ही पसंदीदा गेंदबाज थे, जो कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, एडिलेड स्ट्राइकर्स, होबार्ट हरिकेंस और मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेले. चोट के कारण उन्होंने 25 साल की उम्र में अचानक फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया.