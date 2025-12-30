विज्ञापन

तबु ने 54 साल की उम्र में पहली बार अपनी 'बेटी' से करवाई मुलाकात! अपने पास बुलाया और खुद कराया इंट्रोड्यूस

तबु को फिल्म इंडस्ट्री में कई साल हो चुके हैं लेकिन कभी पहले तबु ने ऐसा नहीं किया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
तबु ने 54 साल की उम्र में पहली बार अपनी 'बेटी' से करवाई मुलाकात! अपने पास बुलाया और खुद कराया इंट्रोड्यूस
तबु की बेटी को जानते हैं आप ?
Social Media
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस तबु हाल में अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस के प्रीमियर पर पहुंचीं. यहां उन्होंने पैपराजी को पहली बार अपनी बेटी से मिलवाया. आप सोच रहे होंगे कि ये तबु की कौनसी बेटी है वह तो सिंगल हैं. लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं तबु ने मिलवाया ही कुछ इस तरह की इस बात को ना बताना भी हजम नहीं हुआ. दअरसल यहां प्रीमियर में एंट्री लेने से पहले पोज देते हुए पैपराजी के सामने तबु की मुलाकात फातिमा सना शेख से हुई. फातिमा को देख तबु बोलीं ये मेरी बेटी है.

तबु की बेटी हैं फातिमा ?

पढ़कर आपको अटपटा लगा होगा लेकिन जरा कुछ साल पहले जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये बात कहां से आई. बात साल 1997 की है. इस साल कमल हासन और तबु की एक फिल्म आई थी. इस फिल्म में एक चाइल्ड स्टार थी जिसने तबु की बेटी का रोल किया था. ये बच्ची फातिमा सना शेख ही थीं. इक्कीस के प्रीमियर इवेंट पर फातिमा को देख तबु अचानक बोल पड़ीं अरे ये मेरी बेटी है और फातिमा को अपने पास बुला लिया. तबु बताती हैं कि चाची 420 में मेरी बेटी बनी थी.

वीडियो पर सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने खूब कमेंट्स किए. एक ने टांग खींचते हुए लिखा, हां हां याद है खी खी करने के सिवा कुछ नहीं किया था उस टाइम भी. रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, जिस तरह तबु ने फातिमा को अपने पास खींचा वह बिल्कुल मम्मी-बेटी वाइब थी. एक ने लिखा, फातिमा वाकई इस वीडियो में बच्ची ही लग रही हैं. एक ने कमेंट किया, ये वाकई मां-बेटी जैसी लग रही हैं.   

तबु और फातिमा सना शेख वर्कफ्रंट पर क्या नया कर रही हैं ?

काम को लेकर बात करें तो फातिमा सना शेख साल 2025 में तीन फिल्मों में नजर आईं. सबसे पहले आई मेट्रो इन दिनों. इसके बाद ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई  आप जैसा कोई में नजर आईं और फिर आई मनीष मल्होत्रा के बैनर तले आई गुस्ताख इश्क. आप जैसा कोई को छोड़कर दोनों ही फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हुई थीं लेकिन ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाईं. 

तबु की बात करें तो उन्हें आखिरी बार साल 2024 में अजय देवगन के साथ 'औरों में कहा दम था' में देखा गया. इसके बाद 2025 खाली रहा लेकिन 2026 में उनके पास कई फिल्में हैं. इनमें से एक है भूत बंगला. इसके अलावा दृष्यम-3 में भी तबू अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. दृश्यम रिलीज से पहले ही खूर सुर्खियां बटोर रही है और वजह रहे हैं अक्षय खन्ना जिन्होंने इस फिल्म से अपने हाथ खींच लिए हैं. अब अक्षय की जगह कौन लेगा इसे लेकर कोई कनफर्मेशन नहीं है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tabu, Tabu Daughter, Tabu Aamir Khan, Tabu News, Fatima Sana Sheikh, Tabu Husband, Tabu Boy Friend, Tabu Movies, Tabu Net Worth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com