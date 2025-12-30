विज्ञापन

फटी एड़ियों ने कर दिया है परेशान? बची हुई मोमबत्तियों से बना लें ये क्रीम, कुछ ही दिनों में मुलायम हो जाएगी त्वचा

Home Remedy for Cracked Heels: आज हम आपको एक ऐसी क्रीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप घर पर बची हुई मोमबत्तियों की मदद से बना सकते हैं. साथ ही इससे आपको कुछ ही दिनों में फायदा भी देखने को मिल जाएगा.

Read Time: 3 mins
फटी एड़ियों के लिए घर पर बनाएं क्रीम

Cracked Heels Home Remedy: सर्दियों में ठंडी हवाएं त्वचा से नमी सोख लेती हैं, जिससे ड्राईनेस हो जाती है. इसके कारण फटी एड़ियों की समस्या सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है. कई बार स्किन इतनी ज्यादा सूख जाती है कि खून भी निकलने लगता है. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार से महंगी-महंगी क्रीम खरीदकर लाते हैं, लेकिन मन मुताबिक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ घरेलू उपचार ही बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी क्रीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप घर पर बची हुई मोमबत्तियों की मदद से बना सकते हैं. साथ ही इससे आपको कुछ ही दिनों में फायदा भी देखने को मिल जाएगा. इसकी जानकारी पूनम देवनानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. 

क्रीम के लिए जरूरी सामग्री

  • नारियल तेल
  • बची हुई मोमबत्ती
  • ग्लीसरीन
  • विटामिन ई कैप्सूल
  • एलोवेरा जेल
कैसे बनाएं क्रीम?

फटी एड़ियों के लिए इस क्रीम को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक बर्तन में 2 मोमबत्ती और नारियल तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दें. इस दौरान गैस की आंच को धीमा ही रखें. जब मोमबत्ती पूरी तरह पिघल जाए तो उसके धागे को बाहर निकाल दें. अब गैस को बंद कर बर्तन में विटामिन ई कैप्सूल और ग्लीसरीन मिला दें. इसके बाद इसमें एलोवेरा जेल डालें और चम्मच की मदद से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब पूरे मिश्रण को एक डिब्बी में निकाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें. अब आपका क्रीम बनकर तैयार है और आप इसे फटी एड़ियों पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल?

रात को सोने से पहले आप अपने पैरों को साबुन से अच्छी तरह से धोकर पोंछ लें. इसके बाद तैयार की गई क्रीम को एड़ी समेत पूरे तलवे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज कर लें. फिर मौजे पहनकर सो जाएं. ऐसा नियमित रूप से करने से आपकी फटी एड़ियां कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

