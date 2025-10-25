विज्ञापन
आचार्य बालकृष्ण ने बताया पेट की चर्बी तेजी से गलाने का जबरदस्त नुस्खा, बस इस जड़ का पानी खाली पेट रोज है पीना

अश्वगंधा की जड़ एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है. ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे शरीर में जमा फालतू फैट तेजी से बर्न होने लगता है.

Vajan Ghatane ka Ayurvedic Tarika: अगर आप पेट और कमर के आसपास जमी जिद्दी चर्बी से परेशान हो गए हैं और जिम-डाइटिंग के बाद भी कोई फर्क नहीं दिख रहा है, तो अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. आयुर्वेद के जाने-माने विशेषज्ञ आचार्य बालकृष्ण ने एक ऐसा अचूक और सस्ता घरेलू उपाय बताया है, जो आपके पेट की चर्बी को मक्खन की तरह पिघला सकता है. उनके मुताबिक, अगर रोज सुबह खाली पेट अश्वगंधा की जड़ से बना खास पानी पिया जाए, तो कुछ ही हफ्तों में आपको असर दिखना शुरू हो सकता है. तो बिना देर किए आइये आसान भाषा में समझते हैं अश्वगंधा पानी बनाने का तरीका और इस्तेमाल.

पेट की चर्बी पर कैसे काम करता है अश्वगंधा? 

मेटाबॉलिज्म करे बूस्ट 

अश्वगंधा की जड़ एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है. ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे शरीर में जमा फालतू फैट तेजी से बर्न होने लगता है.

तनाव करे कम 

आजकल वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण तनाव भी है. ज्यादा टेंशन लेने से शरीर में 'कोर्टिसोल' नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जो भूख बढ़ाता है और पेट के आसपास चर्बी जमा करता है. अश्वगंधा इस स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में मदद करता है, जिससे बेवजह की भूख और क्रेविंग कंट्रोल होती है.

कैसे बनाएं और इस्तेमाल करें अश्वगंधा का पानी? 

इस नुस्खे को तैयार करना बेहद आसान है. आप अश्वगंधा की जड़ या उसके पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

- 1 गिलास पानी एक बर्तन में लें.

- इसमें अश्वगंधा की एक छोटी जड़ का टुकड़ा या एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालें.

- आप चाहें तो इसमें थोड़ी अदरक और 4-5 तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, इससे असर और बढ़ जाएगा.

- इस पानी को 5-10 मिनट तक अच्छी तरह उबालें.

- जब यह उबल जाए, तो इसे छान लें और चाय की तरह गुनगुना ही पिएं.

- बेहतर नतीजों के लिए इसे रोज सुबह खाली पेट पिएं.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान 

अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या कोई दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. (bold italic)

- गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

- सिर्फ इस पानी पर निर्भर न रहें. अच्छे रिजल्ट के लिए बैलेंस डाइट और थोड़ी-बहुत एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

