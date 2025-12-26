Video: फैन्स की अटक गई सांसें, उत्तराखंड के खिलाफ मैच में कुछ ऐसे गोल्डन डक पर आउट हुए रोहित शर्मा

Rohit Sharma wicket : विजय हजारे ट्रॉफी मे ंउत्तराखंड के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा बिना रन बनाए गोल्डन डक पर आउट हुए, रोहित के आउट होने से फैन्स निराश हो गए हैं. भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को दाएं हाथ के मीडियम पेसर बोरा ने गेम के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जगमोहन नागरकोटी के हाथों कैच करवाया, रोहित ने शॉर्ट गेंद को पुल मारा लेकिन गेंद हवा में स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर गई, वहां, नागरकोटी खड़े थे. नागरकोटी की दिल की धड़कन तेज हो गई थी. यही कारण रहा कि एक समय तो नागरकोटी रोहित का कैच टपकाने वाले थे लेकिन दूसरी कोशिश में नागरकोटी ने रोहित का अहम कैच लपक लिया. जिस समय नागरकोटी रोहित का कैच लेने के लिए तैयार हो रहे थे उस समय जयपूर स्टेडियम में मौजूद फैन्स की सांसे अटक गई थी. आखिकार रोहित शर्मा गोल्डन डक पर शिकार हुए, इस मैच में उत्तराखंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. (लाइव अपडेट)

He should drop this Catch Of Goat Rohit 😔 pic.twitter.com/fqMH92ie6b — Shikha (@Shikha_003) December 26, 2025

बता दें कि पिछले मैच में रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ 155 रनों की तूफानी पारी खेलकर धमाका किया था. मुंबई की टीम ने सिक्किम को 8 विकेट से हरा दिया था. रोहित को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था.

मुंबई प्लेइंग इलेवन

अंगकृष रघुवंशी, रोहित शर्मा, मुशीर खान, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुश कोटियन, शार्दुल ठाकुर (कप्तान), ओंकार तुकाराम तरमले, तुषार देशपांडे

उत्तराखंड प्लेइंग इलेवन

आरव महाजन, कुणाल चंदेला (कप्तान),आंजनेय सूर्यवंशी,युवराज चौधरी,सौरभ रावत (विकेटकीपर),कमल सिंह,जगदीश सुचित,मयंक मिश्रा,अभय नेगी,जगमोहन नगरकोटी,देवेन्द्र सिंह बोरा