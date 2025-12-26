विज्ञापन
कनाडा के टोरंटो में एक और भारतीय की हत्या, PhD की पढ़ाई करते शिवांक को यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मारी गोली

Canada Crime: पिछले हफ्ते ही टोरंटो में 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी. हत्या के मामले में पुलिस उसके पार्टनर अब्दुल गफूरी को खोज रही है.

  • कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के पास 20 वर्षीय भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है
  • पुलिस ने बताया कि यह वर्ष 2023 में टोरंटो का 41वां हत्याकांड है और संदिग्ध अभी फरार हैं
  • शिवांक अवस्थी की हत्या के संबंध में जानकारी रखने वाले लोगों से पुलिस ने गुमनाम सूचना देने की अपील की है
कनाडा में एक और भारतीय की हत्या कर दी गई है. कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास एक 20 वर्षीय भारतीय स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या की गई है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जनता से मदद मांगी है. डॉक्टरेट के स्टूडेंट शिवांक अवस्थी को मंगलवार, 23 दिसंबर को बंदूक की गोली लगने के बाद घायल अवस्था में पाया गया था. पुलिस ने कहा कि यह इस साल टोरंटो का 41वां हत्याकांड है.

पुलिस ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, "मंगलवार को, लगभग 3:34 बजे, पुलिस ने हाईलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड क्षेत्र में एक अज्ञात समस्या के लिए एक कॉल का जवाब दिया. अधिकारियों ने गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी. अधिकारियों ने बंदूक की गोली से घायल एक पुरुष पीड़ित को देखा. पीड़ित को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया."

बयान में कहा गया, "पुलिस के पहुंचने से पहले संदिग्ध लोग इलाके से भाग गए."

इस हत्याकांड से संबंध में किसी तरह की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस से 416-808-7400 पर, क्राइम स्टॉपर्स से गुमनाम रूप से 416-222-TIPS (8477), या www.222tips.com पर संपर्क करने के लिए कहा गया है.

शिवांक अवस्थी की हत्या पर भारतीय दूतावास

भारतीय दूतावास ने शिवांक अवस्थी की "दुखद" मौत पर "गहरा दुख" व्यक्त किया. X पर एक बयान में, टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वह शिवांक के परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है. इसमें कहा गया है, ''हम टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास एक घातक गोलीबारी की घटना में एक युवा भारतीय डॉक्टरेट स्टूडेंट शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं.''

इसमें कहा गया है, "वाणिज्य दूतावास इस कठिन समय के दौरान शोक में डूबे परिवार के संपर्क में है, और स्थानीय अधिकारियों के साथ अच्छे से कॉर्डिनेट करते हुए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है."

एक हफ्ते पहले ही हुई थी हिमांशी की हत्या

पिछले हफ्ते टोरंटो में 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी. स्ट्रेचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट डब्ल्यू क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के एक दिन बाद शनिवार को पुलिस को उसकी बॉडी एक आवास में मिली थी. पुलिस ने मामले के संदिग्ध 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट-डिग्री हत्या का वारंट भी जारी किया. पुलिस ने बताया कि गफूरी भी टोरंटो का रहने वाला है और उसके साथ मृतका रिलेशनशिप में थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

