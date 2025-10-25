विज्ञापन
व्हाइट डिस्चार्ज एक आम समस्या है, जिसे चावल के पानी (मांड) के घरेलू नुस्खे से ठीक किया जा सकता है. यह शरीर को ठंडा करता है और डिस्चार्ज की मात्रा को कम करने में हेल्प भी. इस नुस्खे को दिन में दो बार खाली पेट पीने से आराम मिलता है.

White Discharge से हैं परेशान? आजमाएं चावल के पानी का ये आसान तरीका, तुरंत मिलेगा आराम

White Discharge Solution : व्हाइट डिस्चार्ज (White Discharge) की दिक्कत तो बहुत आम है. पर जब ये ज्यादा होने लगता है तो टेंशन हो जाती है. यह चिपचिपापन, कमर दर्द और चिड़चिड़ापन लाता है, जिससे काम में मन नहीं लगता. इसे आम भाषा में लिकोरिया (Leucorrhea) या सफेद पानी आना भी कहते हैं. कई बार यह शरीर में गर्मी बढ़ने या कमजोरी की वजह से होता है. अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और डॉक्टर के पास जाने से पहले एक सिंपल और असरदार घरेलू नुस्खा आजमाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है.

हम यहां सफेद पानी यानी व्हाइट डिस्चार्ज को रोकने के लिए दादी नानी के जमाने से चला आ रहा नुस्खा चावल पानी (मांड) के बारे में बताने जा रहे हैं. जिससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा.

बता दें आयुर्वेद में भी चावल के पानी को White Discharge को कम करने में मददगार माना गया है. यह नुस्खा बॉडी को ठंडक पहुँचाता है, पेट को रिलैक्स करता है और कमजोरी को दूर करने में भी मदद साबित हो सकता है, जिससे सफेद पानी की समस्या धीरे-धीरे कम होने लगती है. तो चलिए जानते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करना है…

व्हाइट डिस्चार्ज में चावल पानी कैसे करें इस्तेमाल? 

चावल का मांड बनाना बहुत आसान है. बस इन स्टेप्स को फॉलो करें

चावल उबालें 

सबसे पहले 1 कटोरी चावल लें और उसमें करीब 4-5 कटोरी पानी डालकर उबालें. यानी, पानी की मात्रा चावल से काफी ज्यादा होनी चाहिए.

मांड को छानें

अब जब चावल अच्छी तरह से पक जाएं, तो पानी (मांड) को किसी दूसरे बर्तन में छानकर अलग कर लीजिये और चावल को अलग रख दें.

ठंडा होने के बाद पिएँ 

अब इस मांड को ठंडा होने दें. आप इसे हल्का गुनगुना या ठंडा भी पी सकते हैं. आराम पाने के लिए इसे दिन में एक से दो बार खाली पेट पिएं.

कुछ ही दिनों में आपको अपनी सेहत में फर्क महसूस होने लगेगा.

जरूरी बात 

यह नुस्खा सिर्फ सामान्य White Discharge के लिए है. याद रखें, अगर आपके व्हाइट डिस्चार्ज का रंग पीला, हरा या भूरा हो जाए, बहुत तेज बदबू आए, या इसके साथ तेज बुखार या पेट में दर्द हो, तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. क्योंकि यह किसी इंफेक्शन का संकेत हो सकता है, जिसके लिए दवाइयां ज़रूरी हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

