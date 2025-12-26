दादी-नानी का नुस्खा: सिरदर्द में राहत दिलाएगा दूध और सोंठ का ये देसी नुस्खा

Headache Home Remedies: सिरदर्द एक ऐसी समस्या है, जो आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, नींद की कमी, गलत खानपान के कारण आजकल लोगों में काफी ज्यादा देखी जा रही है. कई बार लोग सिरदर्द होने पर दवा खा लेते हैं लेकिन उनका सिरदर्द बार-बार लौट आता है. ऐसे में हमारी दादी-नानी के बताए गए कुछ पुराने घरेलू नुस्खे आज भी काफी फायदेमंद माने जाते हैं. इनमें से ही एक नुस्खा है सोंठ और बकरी के दूध का. आइए जानते हैं क्या है ये नुस्खा और इसके फायदे.

सिरदर्द का घरेलू उपाय

दादी-नानी के अनुसार सिरदर्द होने पर सूखी अदरक यानी सोंठ और बकरी के दूध का सेवन बेहद कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए सोंठ को बहुत महीन पीसकर बकरी के शुद्ध दूध में मिलाएं और इस मिश्रण को नाक से हल्के-हल्के अंदर खींचे. ऐसा करने से सिरदर्द में आराम मिल सकता है. इसके साथ ही ये नुस्खा साइनस, तनाव, ठंड के कारण होने वाले सिरदर्द और भारीपन में काफी ज्यादा लाभदायी साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: दादी - नानी के नुस्खे: छोटे बच्चों की उल्टी-दस्त में बेहद कारगर है इस फल का रस

बात करें सोंठ की तो इसकी तासीर गर्म होती है. इसका सेवन जमे हुए कफ और ठंड को दूर करने में मदद करता है. वहीं बकरी का दूध हल्का और पचने में आसान होता है. ये औषधीय तत्वों से भरपूर होता है. जब ये मिश्रण नाक के रास्ते से अंदर जाता है तो इसका सीधा असर सिर और नसों पर पड़ता है, जिससे राहत जल्दी मिलती है.

अगर इस नुस्खे का असर बेहतर चाहते हैं तो आप जिन सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में ये ध्यान रखें कि वो हमेशा शुद्ध ही हों. इसके साथ ही इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और दिन में 1-2 बार से ज्यादा इसका सेवन ना करें. इसके साथ ही ठंडी चीजों से परहेज और पर्याप्त आराम भी जरू करें.

हालांकि यह घरेलू नुस्खा काफी पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन अगर सिरदर्द लगातार बना रहे या तेज़ हो, तो डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)