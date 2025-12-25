Dhurandhar Box Office Collection Day 21: क्रिसमस पर धुरंधर ने खेली धुरंधर पारी, सिनेमाघरों में हुई नोटों की बारिश

Dhurandhar Box Office Collection Day 20: रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म तीन हफ्ते पूरे करने के बाद भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. क्रिसमस के मौके पर फिल्म ने फिर से उछाल दिखाया और 21वें दिन शाम 9 बजे तक 26.16 करोड़ रुपये की कमाई कर ली. यह आंकड़ा बेहद मजबूत है, क्योंकि नए रिलीज होने के बावजूद दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं. सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की कुल भारत नेट कमाई अब 633.66 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें: TMMTMTTM Box Office Collection Day 1: पहले दिन नहीं चला कार्तिक आर्यन का जादू, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने कमाए इतने रुपये

'धुरंधर' ने क्रिसमस पर कितने कमाए

'धुरंधर' ने क्रिसमस के दिन करीब 32 करोड़ रुपये की कमाई की है. पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ कमाने वाली 'धुरंधर' अब वीकेंड में 650 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रही है. क्रिसमस की छुट्टी ने फिल्म को नई ताकत दी, जबकि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' जैसी नई फिल्मों का असर भी कम पड़ा. फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इसने 'स्त्री 2' (598 करोड़) और 'छावा' (601 करोड़) की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया है. अब यह शाहरुख खान की 'जवान' (640 करोड़) से सिर्फ पीछे है. दुनिया भर में फिल्म 1000 करोड़ क्लब की ओर तेजी से बढ़ रही है.

'धुरंधर 2' कब रिलीज होगी

'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और असली घटनाओं से प्रेरित है. मेकर्स ने इसका सीक्वल भी अनाउंस कर दिया है, जो 19 मार्च 2026 को ईद पर हिंदी के अलावा दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी रिलीज होगा. दर्शकों की प्रतिक्रियाएं शानदार हैं. एक्शन सीक्वेंस, रणवीर की परफॉर्मेंस और फिल्म की ग्रिपिंग स्टोरी को खूब सराहा जा रहा है. क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों में फिल्म और मजबूत होने की उम्मीद है.

