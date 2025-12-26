Vijay Hazare Trophy 2025 Second Round Result: भारत के सुपरस्टार विराट कोहली ने सिर्फ 61 गेंदों में 77 रन बनाए और फिर दो कैच भी पकड़े, जिसके लिए उन्हें बेंगलुरु में विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात पर दिल्ली की सात रन की रोमांचक जीत में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत भी 70 रन बनाकर फॉर्म में लौट आए. कोहली ने क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा लिस्ट ए एवरेज का रिकॉर्ड भी बनाया और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज माइकल बेवन को पीछे छोड़ दिया. जयपुर में, रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट हो गए और मुंबई की उत्तराखंड पर 51 रन की जीत में अंगकृष रघुवंशी को एक बुरी चोट लगी. देवदत्त पडिक्कल और करुण नायर के दोहरे शतकों की मदद से कर्नाटक ने केरल को हराया.

कप्तान रिंकू सिंह और आर्यन जुयाल की शतकीय पारियों के दम पर उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के खिलाफ 227 रन से फतह हासिल की. विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में लगातार दूसरी जीत के साथ उत्तर प्रदेश ग्रुप बी की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पायदान पर पहुंच गया है. सानोसारा क्रिकेट ग्राउंड ए में खेले गए इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी यूपी की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल में 4 विकेट खोकर 367 रन बनाए.

14 साल के सनसनीखेज वैभव सूर्यवंशी बिहार के लिए नहीं खेले, क्योंकि उन्हें आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, जो बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.

इससे पहले मुंबई और KKR के स्टार अंगकृष रघुवंशी को जयपुर में उत्तराखंड के खिलाफ मैच के दौरान एक मुश्किल कैच लेने की कोशिश में कंधे और सिर में गंभीर चोट लग गई और उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा. खबरों के मुताबिक, रघुवंशी को स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया है. (Live Scorecard)