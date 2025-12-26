विज्ञापन
18 minutes ago

Vijay Hazare Trophy 2025 Second Round Result: भारत के सुपरस्टार विराट कोहली ने सिर्फ 61 गेंदों में 77 रन बनाए और फिर दो कैच भी पकड़े, जिसके लिए उन्हें बेंगलुरु में विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात पर दिल्ली की सात रन की रोमांचक जीत में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत भी 70 रन बनाकर फॉर्म में लौट आए. कोहली ने क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा लिस्ट ए एवरेज का रिकॉर्ड भी बनाया और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज माइकल बेवन को पीछे छोड़ दिया. जयपुर में, रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट हो गए और मुंबई की उत्तराखंड पर 51 रन की जीत में अंगकृष रघुवंशी को एक बुरी चोट लगी. देवदत्त पडिक्कल और करुण नायर के दोहरे शतकों की मदद से कर्नाटक ने केरल को हराया.

कप्तान रिंकू सिंह और आर्यन जुयाल की शतकीय पारियों के दम पर उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के खिलाफ 227 रन से फतह हासिल की. विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में लगातार दूसरी जीत के साथ उत्तर प्रदेश ग्रुप बी की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पायदान पर पहुंच गया है. सानोसारा क्रिकेट ग्राउंड ए में खेले गए इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी यूपी की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल में 4 विकेट खोकर 367 रन बनाए.

14 साल के सनसनीखेज वैभव सूर्यवंशी बिहार के लिए नहीं खेले, क्योंकि उन्हें आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, जो बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.

इससे पहले मुंबई और KKR के स्टार अंगकृष रघुवंशी को जयपुर में उत्तराखंड के खिलाफ मैच के दौरान एक मुश्किल कैच लेने की कोशिश में कंधे और सिर में गंभीर चोट लग गई और उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा. खबरों के मुताबिक, रघुवंशी को स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया है(Live Scorecard)

यहां जानें मैच का लाइव स्कोरकार्ड

  1. बिहार vs मणिपुर, लाइव स्कोरकार्ड

  2. दिल्ली vs गुजरात, विराट कोहली का मैच, लाइव स्कोरकार्ड

  3. मुंबई vs उत्तारखंड (रोहित शर्मा वाला मैच), लाइव स्कोरकार्ड

  4. झारखंड vs राजस्थान स्कोरकार्ड 

  5. अरुणाचल प्रदेश vs मिजोरम स्कोरकार्ड

  6. मेघालय vs नागालैंड स्कोरकार्ड

  7. आंध्र vs रेलवेज स्कोरकार्ड
  8. असम vs जम्मू एंड कश्मीर स्कोरकार्ड
  9. बड़ौदा vs बंगाल स्कोरकार्ड
  10. चंडीगढ़ vs उत्तर प्रदेश स्कोरकार्ड
  11. गोवा vs हिमाचल प्रदेश स्कोरकार्ड
  12. हरियाणा vs सौराष्ट्र स्कोरकार्ड
  13. हैदराबाद vs विदर्भ स्कोरकार्ड
  14. कर्नाटक vs केरल स्कोरकार्ड
  15. महाराष्ट्र vs सिक्किम स्कोरकार्ड
  16. मध्य प्रदेश vs तमिलनाडु स्कोरकार्ड
  17. ओडिशा vs सर्विसेज स्कोरकार्ड
  18. पुडूचेरी vs त्रिपुरा स्कोरकार्ड
Dec 26, 2025 17:51 (IST)
Vijay Hazare Trophy 2025 Highlights:

विराट कोहली का 'प्लेयर ऑफ द मैच' प्रदर्शन सबसे खास रहा, जबकि रिंकू सिंह का 56 गेंदों में शतक और देवदत्त पडिक्कल और करुण नायर के शतक भी बड़े आकर्षण का केंद्र रहे. आज विजय हजारे ट्रॉफी की लाइव कवरेज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद.

Dec 26, 2025 17:41 (IST)
Vijay Hazare 2025 Live: मध्य प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया

मध्य प्रदेश ने तमिलनाडु को 2 विकेट से हरा दिया. वेंकटेश अय्यर की कप्तानी वाली एमपी को आखिरी ओवर में जीत मिली. उन्होंने 281 रनों का टारगेट 3 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. यश दुबे और हिमांशु मंत्री ने 92 और 90 रनों की पारियां खेलकर एमपी को जीत दिलाई.

मध्य प्रदेश: 283/8 (49.3)

Dec 26, 2025 17:32 (IST)
Vijay Hazare Trophy 2025 LIVE: पडिक्कल, करुण नायर बने कर्नाटक की जीत के हीरो

कर्नाटक ने जीता मुकाबला. करुण नायर 130 रन बनाकर आखिर तक नाबाद रहे, और कर्नाटक ने केरल के खिलाफ 285 रनों का लक्ष्य 10 गेंदें बाकी रहते हासिल कर लिया और 8 विकेट से जीत हासिल किया. देवदत्त पडिक्कल ने भी 124 रन बनाए, यह विजय हजारे ट्रॉफी में उनका लगातार दूसरा शतक है.


कर्नाटक 285/2 (48.2)

Dec 26, 2025 17:10 (IST)
Vijay Hazare Trophy 2025 Live: दिल्ली ने गुजरात और मुंबई ने उत्तराखंड को हराया

विराट कोहली ने लपका शानदार कैच, दिल्ली ने गुजरात को 7 रन से दी मात, मुंबई ने उत्तराखंड के खिलाफ जीता मुकाबला.

Dec 26, 2025 16:53 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE Updates: जीत से एक कदम दूर मुंबई

जीत से एक कदम दूर मुंबई, उत्तराखंड को जीत के लिए 67 रनों की जरुरत 

Dec 26, 2025 16:47 (IST)
Vijay hazare Trophy Live Updates: करुण नायर का शतक

करुण नायर का शतक! उस खिलाड़ी का शानदार शतक जिसे हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम से नज़रअंदाज़ किया गया है. पडिक्कल के साथ मिलकर करुण नायर ने कर्नाटक को लगातार दूसरी जीत की ओर बढ़ाया है. करुण ने अब तक 12 बाउंड्री लगाई हैं.

Dec 26, 2025 16:41 (IST)
Vijay hazare Trophy Live Updates: पंजाब की जीत

हरनूर सिंह और अनमोलप्रीत सिंह दोनों ने नाबाद शतक लगाकर पंजाब को छत्तीसगढ़ पर 9 विकेट से शानदार जीत दिलाई. पंजाब ने 7.5 ओवर बाकी रहते 254 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया.

Dec 26, 2025 16:36 (IST)
Vijay hazare Trophy Live Updates: दिल्ली को बड़ी सफलता

सिमरजीत सिंह ने दिल्ली के लिए यह बहुत अहम छठा विकेट झटका है और इससे ऋषभ पंत को कुछ राहत मिलेगी. गुजरात के सौरभ चौहान 43 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने गुजरात को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन मैच खत्म नहीं कर पाए.

गुजरात को 48 गेंदों में 42 रन चाहिए. दिल्ली को 4 विकेट चाहिए.

गुजरात: 213/6 (42)

Dec 26, 2025 16:26 (IST)
Vijay hazare Trophy Live Updates: उत्तराखंड के 6 विकेट गिर

मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने उत्तराखंड के युवराज चौधरी को शतक बनाने से रोक दिया, उन्हें 96 रन पर आउट कर दिया. उत्तराखंड के अब 6 विकेट गिर गए हैं और 332 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने में संघर्ष कर रहे हैं. उन्हें आखिरी 10 ओवर में 112 रन चाहिए.

उत्तराखंड: 220/6 (40)

Dec 26, 2025 16:16 (IST)
Vijay hazare Trophy Live Updates: देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा शतक

देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा शतक. IPL में RCB के लिए खेलने वाले इस खिलाड़ी का लगातार दूसरा शतक है. उन्होंने इस बार केरल के खिलाफ कर्नाटक को फिर से जीत के करीब पहुंचा दिया है.

कर्नाटक: 193/1 (36)

Dec 26, 2025 16:13 (IST)
Vijay hazare Trophy Live Updates: बड़ौदा ने बंगाल के खिलाफ रोमांचक मैच जीता

बड़ौदा ने जीता मुकाबला. आखिरी में विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने 14 गेंदों में 4 विकेट गंवाए, उन्होंने हार नहीं मानी और बंगाल को 4 विकेट से हरा दिया. विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल की यह पहली हार है. क्रुणाल पांड्या 3 विकेट और फिफ्टी के साथ मैच के स्टार रहे. बंगाल के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और आकाश दीप के लिए यह औसत दिन रहा, दोनों को एक-एक विकेट मिला.

बड़ौदा  209/6 (38.5)

Dec 26, 2025 16:11 (IST)
Vijay hazare Trophy Live Updates: उत्तर प्रदेश की जीत, SRH के स्टार ने किया कमाल

रिंकू सिंह की कप्तानी वाली उत्तर प्रदेश टीम ने चंडीगढ़ को सिर्फ 140 रन पर ऑल आउट कर दिया, जिससे 227 रन की बड़ी जीत हासिल की. ​​स्पिनर जीशान अंसारी ने 4 विकेट लिए जो IPL में SRH के लिए खेलते हैं, , जबकि विपराज निगम ने 2 विकेट लिए। एक बड़ी जीत.

चंडीगढ़ 140 ऑल आउट (29.3)

Dec 26, 2025 15:52 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE Updates: अंगकृष रघुवंशी को लगी गंभीर चोट

कैच लेने की कोशिश करते समय कंधा ज़मीन पर लगने के बाद अंगकृष रघुवंशी को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया, सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है. 

Dec 26, 2025 15:43 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: मुंबई के अंगकृष रघुवंशी को लगी चोट, अस्पताल ले जाया गया

अंगकृष रघुवंशी को सीटी स्कैन के लिए SDMH अस्पताल ले जाया गया है. एक मुश्किल कैच पकड़ने की कोशिश में उन्हें कंधे और सिर में चोट लगी है. रघुवंशी के चोट ने चिंता पैदा कर दी है. 

Dec 26, 2025 15:32 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE Score: कृणाल पंड्या का अर्धशतक

कृणाल पंड्या ने 50 रन बनाए! IPL में RCB के लिए खेलने वाले और हार्दिक के बड़े भाई कृणाल पंड्या ने बंगाल के खिलाफ बड़ौदा के लिए अर्धशतक बनाया है. बड़ौदा 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आसानी से आगे बढ़ रही है।. मोहम्मद शमी, आकाश दीप और मुकेश कुमार को ज़्यादा सफलता नहीं मिली है. बड़ौदा को जीतने के लिए सिर्फ 30 रन और चाहिए.

Dec 26, 2025 14:26 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE Score: गायकवाड़ की तूफानी पारी से महाराष्ट्र जीता!

ऋतुराज गायकवाड़, महाराष्ट्र के कप्तान नंबर 4 पर आए और 13 गेंदों में 38 रन बनाकर अपनी टीम को सिक्किम के खिलाफ जीत दिलाई।. 151 का टारगेट वैसे भी बहुत मुश्किल नहीं था, खासकर पृथ्वी शॉ की हाफ सेंचुरी के बा.  लेकिन गायकवाड़ ने 6 चौके और 2 छक्के लगाकर सिर्फ 18 ओवर में अपनी टीम को जीत दिला दी! MAH 153/2 (18)

Dec 26, 2025 14:24 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE Score: रोहित शर्मा ने लिया शानदार कैच

उत्ताखंड के खिलाफ मैच में रोहित ने शानदार कैच लपका है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. 

Dec 26, 2025 14:10 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE Score: रोहित भाई को बॉलिंग दो' फैन्स लगा रहे नारे

उत्तराखंड के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट हुए थे. ऐसे में जब मुंबई की टीम फील्डिंग के लिए आई तो फैन्स रोहित शर्मा को बॉलिंग देने की बात कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है. 

Dec 26, 2025 13:59 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE Score: ओडिशा 4 विकेट से जीता, सर्विसेज को मिली हार

ओडिशा की टीम सर्विसेज के खिलाफ मैच में 4 विकेट से जीत हासिल करने में सफल हो गई है.  सर्विसेज ने पहले खेलते हुए 83 रन बनाए थे जिसके बाद ओडिशा की टीम ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. स्कोरकार्ड

Dec 26, 2025 13:51 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE Score: पृथ्वी शॉ का अर्धशतक, 51(47) रन बनाकर आउट

महाराष्ट्र-सिक्किम के खिलाफ़ सिर्फ़ 151 रनों का पीछा कर रहा है और पृथ्वी शॉ ने पावरप्ले में ही उन रनों का एक तिहाई हिस्सा बना लिया.  फिफ्टी बनाने के बाद अपना विकेट गंवा दिया, लेकिन उन्होंने अपना फॉर्म जारी रखा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल में फ्रेंचाइजी में वापसी पर दिल्ली कैपिटल्स उन पर कितना भरोसा करेगी. पृथ्वी शॉ ने 51(47) रन बनाएं. लाइव स्कोर

Dec 26, 2025 13:37 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE Score: उत्तराखंड को पहला झटका

मुंबई को पहला विकेट मिल गया है, शार्दुल ठाकुर शुरू से ही असरदार साबित हो रहे हैं. उन्होंने ओपनर को आउट किया और टीम को पहली सफलता दिलाई, रोहित शर्मा ने कैच लपका है 

Dec 26, 2025 13:14 (IST)
Vijay Hazare Trophy Live: मणिपुर के खिलाफ बिहार ने बनाए 50 ओवर 284

मणिपुर के खिलाफ मैच में बिहार ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 284/10 का स्कोर बनाया है. बिहार की ओर से सबसे बड़ी पारी आकाश राज ने खेली है. आकाश ने 75 रन बनाए हैं. सकिबुल गनी ने 30 गेंद पर 31 रन बनाए.

बिहार 284/10 (50 ओवर)

Dec 26, 2025 12:59 (IST)
Vijay Hazare Trophy Live: रिंकू सिंह का तूफानी शतक, उत्तर प्रदेश ने बनाए 367 रन

रिंकू सिंह ने यूपी के लिए खेलते हुए तूफानी शतक ठोक दिया है. यूपी ने 50 ओवर में 360/4 रन बनाए हैं. रिंकू ने 106 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में  रिंकू सिंह ने 11 चौके और 4 छक्के लगाने में सफल रहे. रिंकू के अलावा ध्रुव जुरेल ने 67 और आर्यन जुयाल ने 134 रन बनाए हैं. लाइव स्कोर 

Dec 26, 2025 12:49 (IST)
Vijay Hazare Trophy Live: रिंकू सिंह ने 56 गेंद पर ठोका शतक

चंडीगढ़ के खिलाफ मैच में यूपी की ओर से खेल रहे रिंकी सिंह ने 56 गेंद पर शतक ठोक धमाका कर दिया है.  उत्तर प्रदेश  की टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है. उत्तर प्रदेश की टीम का स्कोर अब 360 के पार हो गया है. यूपी के लिए नंबर पांच पर रिंकू सिंह ने शानदार पारी खेली.  शुरुआत शांत तरीके से की, लेकिन फिर अविश्वसनीय तरीके से गियर बदले.  शतक बनाने के रास्ते में 10 चौके और चार छक्के लगाए, और एक ओवर बाकी रहते यूपी 360 रन तक पहुंच गया.

Dec 26, 2025 12:39 (IST)
Vijay Hazare Trophy Live: उत्तर प्रदेश के लिए रिंकू सिंह का पचासा

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के लिए रिंकू सिंह ने तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली है. यूपी के लिए आर्यन जुयाल ने शतकीय पारी खेली जिसके दम पर यूपी ने चंडीगढ़ के खिलाफ  टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचा दिया है. उत्तर प्रदेश के लिए ध्रुव जुरेल ने 57 गेंद पर 67 रन की पारी खेली आर्यन ने 118 गेंद पर 134 रन बनाने में सफल रहे हैं. 

 उत्तर प्रदेश 317/4 (46 ओवर)