सर्दियों में किडनी का रखें खास ख्याल: ठंड में किडनी को स्वस्थ रखने के 5 आसान तरीके

सर्दियों का सुहाना मौसम अपने साथ सेहत से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है. किडनी हमारे शरीर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो खून साफ करती है और शरीर से गंदगी बाहर निकालती है. लेकिन ठंड में कम पानी पीना और खराब खान-पान हमारी किडनी पर भारी पड़ सकता है. अगर आप सर्दियों में अपनी किडनी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें:

सर्दियों में किडनी की सेहत पर बढ़ सकता है खतरा, जानें कैसे रहें सुरक्षित

1. प्यास न लगे तब भी पिएं पानी

ठंड में हमें प्यास कम लगती है, इसलिए हम पानी पीना कम कर देते हैं. लेकिन किडनी को ठीक से काम करने के लिए पानी बहुत जरूरी है. हर 1-2 घंटे में थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें. अगर पेशाब का रंग हल्का पीला है, तो समझिए आपके शरीर में पानी की मात्रा सही है.

2. गुनगुना पानी है सबसे बेस्ट

सर्दियों में ठंडे की जगह गुनगुना पानी पीना किडनी के लिए फायदेमंद होता है. यह शरीर के अंदर जमा हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन भी दुरुस्त रखता है.

3. नमक और प्रोसेस्ड खाने से दूरी

ज्यादा नमक खाने से पेशाब में कैल्शियम बढ़ता है, जिससे किडनी स्टोन (पथरी) का खतरा हो जाता है.

क्या कम खाएं: पालक, चुकंदर, चॉकलेट और ज्यादा चाय का सेवन सीमित करें क्योंकि इनमें 'ऑक्सलेट' ज्यादा होता है जो किडनी पर दबाव डालता है. ताजी सब्जियां और दालें खाएं.

4. एक्टिव रहें, आलस छोड़ें

ठंड में अक्सर हम चलना-फिरना कम कर देते हैं. लेकिन किडनी को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना हल्की एक्सरसाइज या वॉक करना जरूरी है. इससे मेटाबॉलिज्म सही रहता है और शरीर की गंदगी बाहर निकलती रहती है.

5. इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

अगर आपको ये लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें:

कमर में लगातार दर्द होना.

पेशाब में जलन महसूस होना.

पेशाब में खून आना.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)