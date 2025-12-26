विज्ञापन

धर्मेंद्र के बेटों ने कायम की बाप-बेटे के प्यार की नई मिसाल, धरम पाजी के जाने बाद सनी-बॉबी ने किया ये ऐलान

धर्मेंद्र के जाने के बाद उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की रिलीज से पहले उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल पिता की याद में एक खास प्रोग्राम रखने वाले हैं.

धर्मेंद्र के लिए उनके बेटों का तोहफा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन को एक महीना बीत चुका है. उनके परिवार और फैन्स अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं. ऐसे में उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल पिता की याद में उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस' की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखने की प्लानिंग कर रहे हैं. यह फिल्म धर्मेंद्र की बड़ी स्क्रीन पर आने वाली आखिरी फिल्म होगी. इसमें वे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म में लीड रोल अगस्त्य नंदा (अमिताभ बच्चन के पोते) और सिमर भाटिया (अक्षय कुमार की भतीजी) निभा रहे हैं. यह वॉर ड्रामा फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान परम वीर चक्र पाने करने वाले सबसे युवा अधिकारी अरुण खेत्रपाल की वीरता पर आधारित है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई में अगले हफ्ते होगी. देओल परिवार मीडिया को इन्वाइट करेगा और निधन के बाद पहली बार पिता के बारे में खुलकर बात करेगा. यह पल पूरे परिवार के लिए बेहद भावुक होगा.
फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने हाल ही में बताया था कि धर्मेंद्र ने अक्टूबर में फिल्म का पहला पार्ट देखा था. वे पूरी फिल्म देखना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से ऐसा संभव नहीं हो सका. डायरेक्टर ने कहा, “मैं चाहता था कि वे पूरी फिल्म देखकर खुश हों, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया. मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शक उन्हें बहुत पसंद करेंगे.”

फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने भी खुलासा किया कि देओल परिवार के किसी भी सदस्य चाहे हेमा मालिनी हों, प्रकाश कौर हों या सनी, बॉबी, विजेता, अजेता, ईशा और अहाना ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है. उनका कहना है कि स्क्रीनिंग के दौरान परिवार बहुत भावुक हो जाएगा और शायद खुद को संभाल भी ना पाएं. वे बोले, “मैं यही दुआ करता हूं कि मेरे बच्चे भी मुझसे वैसा ही प्यार करें जैसा धर्मेंद्र के बच्चे उनसे करते हैं.”

‘इक्कीस' अब 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह फिल्म न केवल एक युद्ध की सच्ची कहानी है, बल्कि धर्मेंद्र के फैन्स के लिए उन्हें आखिरी सलाम करने का एक भावुक अवसर भी बनेगी.

