AQI में दिखा सुधार तो सरकार ने लोगों को दी राहत, अब दिल्ली में एंट्री कर सकेंगे BS-VI से नीचे वाले वाहन

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजीत सिंह सिरसा ने राजधानी में वाहनों से जुड़ी पाबंदियों में नई ढील का ऐलान किया है. मंत्री के अनुसार BS‑VI मानक से नीचे वाले वाहनों को भी अब दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है.

  • दिल्ली सरकार ने वाहनों पर पाबंदियों में ढील दी है और BS‑VI मानक से नीचे वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी है.
  • बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाले वाहनों को दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा.
  • पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.
राष्ट्रीय राजधानी में AQI में सुधारी के बाद रेखा सरकार ने लोगों को राहत देने का ऐलान किया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजीत सिंह सिरसा ने राजधानी में वाहनों से जुड़ी पाबंदियों में नई ढील का ऐलान किया है. मंत्री के अनुसार BS‑VI मानक से नीचे वाले वाहनों को भी अब दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है. हालांकि उन्होंने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से यथासंभव बचें, ताकि प्रदूषण स्तर और न बढ़े.

‘No PUCC, No Fuel' आदेश रहेगा जारी

सिरसा ने स्पष्ट किया कि राजधानी में लागू ‘No PUCC, No Fuel' नियम में कोई बदलाव नहीं होगा. यानी बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के वाहन मालिकों को दिल्ली में फ्यूल नहीं मिलेगा.

एयर क्वालिटी में सुधार 

मंत्री ने बताया कि पिछले दो दिनों में दिल्ली की एयर क्वालिटी में कुछ सुधार दर्ज किया गया है. लेकिन पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण कल से दोबारा धुंध लौटने की संभावना है. इसलिए सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने और यात्रा सीमित रखने की अपील की है.

दिल्ली में क्रिसमस पर AQI में दिखा सुधार

बता दें कि दिल्ली में क्रिसमस पर मौसम ने तोहफा दिया. गुनगुनी धूप और तेज हवाओं से प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ और AQI 220 दर्ज किया गया, जो ‘खराब' श्रेणी में है. इससे पहले मंगलवार को AQI 412 यानी ‘गंभीर' श्रेणी में था. आनंद विहार में AQI 308 रहा.

मौसम ने की मदद

CPCB के मुताबिक, तेज हवाओं ने प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाई है. 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने धूल और धुएं को फैलाकर हवा को साफ किया. इसी कारण कोहरे में भी कमी देखने को मिली है.

कितने दिन रहेगी राहत?

विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुधार अस्थायी है. आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता फिर से खराब हो सकती है. इसलिए लोगों को सतर्क रहने और प्रदूषण से बचाव के उपाय जारी रखने की सलाह दी गई है.

