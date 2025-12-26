विज्ञापन
Dadi Nani Ke Gharelu Nuskhe: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पाचन अग्नि को दोबारा जगाने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है. इसे आप खाना खाने से 10-15 मिनट पहले आजमा सकते हैं:

अदरक, नींबू, नमक और काली मिर्च, पेट की हर समस्या का काल हैं ये 4 चीजें! बीमारियां दूर रखेगा ये आयुर्वेदिक नुस्खा |Dadi Nani Ke Gharelu Nuskhe
भूख नहीं लगती, होती है अपच की समस्या? आयुर्वेद का छोटा उपाय करेगा कमाल.
नई दिल्ली:

आयुर्वेद में माना जाता है कि सेहत की शुरुआत हमारे पेट से होती है. अगर हमारा पाचन तंत्र (Digestion) सही है, तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है. लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब रूटीन की वजह से खाना ठीक से नहीं पचता, जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते और कमजोरी, थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

क्यों खराब होता है पाचन?

आयुर्वेद के अनुसार, जब हमारे पेट की जठराग्नि (Digestive Fire) कमजोर पड़ जाती है, तो भूख कम लगती है और अपच की समस्या शुरू हो जाती है. इसके अलावा, चिंता, गुस्से या जल्दबाजी में खाना खाने से भी पाचन पर बुरा असर पड़ता है.

पाचन सुधारने का जादुई घरेलू उपाय

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पाचन अग्नि को दोबारा जगाने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है. इसे आप खाना खाने से 10-15 मिनट पहले आजमा सकते हैं:

अदरक: ताज़ा अदरक का एक छोटा टुकड़ा (करीब 1 इंच) लें और उसे बारीक काट लें.
नींबू और नमक: इसमें आधा नींबू निचोड़ें और एक चुटकी सेंधा नमक मिलाएं.
काली मिर्च: थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी इसमें मिक्स करें.

इस्तेमाल का तरीका: भोजन से पहले इस मिश्रण को चबाकर खाएं या चाट लें. यह लार ग्रंथियों को एक्टिव करता है जिससे भूख बढ़ती है और खाना आसानी से पच जाता है.

Photo Credit: Pexels

स्वस्थ रहने के लिए कुछ और जरूरी बातें:

  • हमेशा शांत मन से और चबा-चबाकर भोजन करें.
  • दिन भर पर्याप्त पानी पिएं.
  • रात का खाना हल्का रखें और सोने से काफी पहले खा लें.
  • ज्यादा तला-भुना खाने से बचें.

सावधानी: अगर आपको लंबे समय से भूख न लगने या अपच की गंभीर समस्या है, तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर (वैद्य) की सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

