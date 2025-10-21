सौ रोगों की एक दवा है ये आयुर्वेदिक औषधि, बस जान लीजिए पीपली का सेवन करने का सही तरीका

विज्ञापन
Pippali Health Benefits | Pippali Ke Fayde: पिप्पली भारतीय आयुर्वेद में एक जरूरी औषधि मानी जाती है, जिसे प्राचीन काल से कई रोगों के इलाज में उपयोग किया जाता रहा है. चरक संहिता में इसे ना केवल पाचन सुधारक, बल्कि शक्तिवर्धक और बल्य रसायन के रूप में वर्णित किया गया है. पिप्पली का उपयोग शरीर की कई कार्यप्रणालियों को सुधारने में सहायक है, जैसे पाचन तंत्र, इम्यूनिटी और श्वसन तंत्र. पिप्पली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जठराग्नि को तेज करती है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और भूख में बढ़ोत्तरी होती है. एक चुटकी पिप्पली चूर्ण को घी के साथ भोजन से पहले लेने से अपच और गैस जैसी समस्याओं से राहत मिलती है.

पिप्पली के गजब फायदे (Amazing Benefits of Pippali)

यह श्वास, खांसी और अस्थमा जैसे श्वसन रोगों में भी लाभकारी है. पिप्पली का काढ़ा बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है और गले की खराश को शांत करता है.

पिप्पली शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति बार-बार बीमारियों से बचा रहता है. यह रसायन के रूप में शरीर को धीरे-धीरे मजबूत करती है. इसके नियमित सेवन से व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भी दुरुस्त रहता है.

पुरुषों के लिए पिप्पली को बलवर्धक और वीर्यवर्धक माना गया है. इसके कॉम्बिनेशन से यौन दुर्बलता, थकान और वीर्य की कमी में सुधार होता है. इसके अलावा, पिप्पली का सेवन बुखार में भी सहायक है, क्योंकि यह शरीर से पसीना निकालकर टेंपरेचर को कंट्रोल करता है.

पिप्पली से बना सकते हैं आयुर्वेदिक टॉनिक

पिप्पली के उपयोग को एक आयुर्वेदिक टॉनिक के रूप में भी किया जाता है, जिसे 40-50 दिनों तक नियमित रूप से सेवन करने की सलाह दी जाती है. इसके अंदर पाया जाने वाला पाइपरीन तत्व शरीर में औषधियों के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे इसके चिकित्सकीय गुणों का प्रभाव अधिक होता है.

इसके अलावा, पिप्पली में एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और हिपैटोप्रोटेक्टिव (लिवर-संरक्षक) गुण होते हैं, जो शरीर के कई अंगों को हेल्दी रखते हैं.

