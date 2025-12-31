दवाइयों के बिना यूं कंट्रोल होगी शुगर, शरीर में इंसुलिन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

विज्ञापन
Natural Insulin Booster: इसलिए आज हम इस आर्टिकल में जानेंगे कि नेचुरल इंसुलिन जैसे प्रभाव देने वाले फल कौन-से होते हैं?

Natural Insulin Booster: आज के समय में डायबिटीज एक आम गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है. गलत खानपान, मीठा ज्यादा खाना, शारीरिक गतिविधि की कमी और तनाव इसके बड़े कारणों में से एक माने जाते हैं. इस समस्या में शरीर में इंसुलिन सही मात्रा में काम नहीं कर पता, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है. इसलिए आज हम इस आर्टिकल में जानेंगे कि नेचुरल इंसुलिन जैसे प्रभाव देने वाले फल कौन-से होते हैं?

किस फल में इंसुलिन ज्यादा होता है?

कीवी: कीवी विटामिन और फाइबर दोनों से भरपूर हैं, जितना यह खाने में स्वादिष्ट होती है, उतनी ही शरीर के लिए फायदेमंद मानी जाती है. नियमित रूप से इसका सेवन ब्लड शुगर को संतुलित रखने में सहायक हो सकता है. कीवी में पाए जाने वाले तत्व और भी कई दिक्कतों को दूर रख सकते हैं. 

अनार: अनार को ऊर्जा देने वाला फल माना जाता है. अगर आप सीमित मात्रा में अनार खाते हैं, तो शरीर को ताकत मिल सकती है और ब्लड शुगर पर ज्यादा असर नहीं पड़ सकता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, आयरन और फाइबर शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं.

अमरूद: अमरूद एक लो-शुगर फल माना जाता है. इसमें मौजूद फाइबर और पोषक तत्व ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकते हैं, आप चाहें, तो इसे छिलके के साथ भी खा सकते हैं. इस तरीके से खाना ज्यादा लाभकारी माना जाता है. इसके अलावा अमरूद में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो पाचन को ठीक रखकर पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज और अपच से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है.

सेबसेब में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. फाइबर शुगर को धीरे-धीरे खून में जाने देता है, जिससे अचानक ब्लड शुगर नहीं बढ़ती. रोजाना एक सेब खाने से ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

