भारत में मक्का सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? इन 5 बीमारियों में है असरदार, जानें इसके दूसरे पॉपुलर नाम

Corn Benefits: क्या आप जानते हैं कि भारत में मक्का सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? और इसके कौन-कौन से पॉपुलर नाम हैं? साथ ही यह किन बीमारियों में लाभ पहुंचाता है? आइए यहां जानते हैं.

Benefits of Eating Corn: मक्का खाने के फायदे.

Makka Khane Ke Fayde: मक्का (Corn/Maize) अपनी खास पहचान, स्वाद और गुणों के लिए जाना जाता है. भारत में मक्का सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों के लिए आय का बड़ा साधन है. वहीं आम लोगों के लिए यह एक ऐसा अनाज है, जो कई बीमारियों में फायदा देने की क्षमता रखता है. मक्का से बनने वाले पॉपकॉर्न, भुट्टा, मक्के की रोटी, कॉर्नफ्लेक्स और कॉर्न ऑयल आज हर घर में उपयोग किए जाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि भारत में मक्का सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? और इसके कौन-कौन से पॉपुलर नाम हैं? साथ ही यह किन बीमारियों में लाभ पहुंचाता है?

भारत में मक्का सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है?

मक्का उत्पादन में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर माना जाता है. यहां की मिट्टी, मौसम और पानी की उपलब्धता इस फसल के लिए बेहद अनुकूल है. कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और मध्यप्रदेश भी बड़े उत्पादक राज्य हैं. इन राज्यों में आधुनिक खेती तकनीक, हाईब्रिड बीजों का उपयोग और वैज्ञानिक सलाह ने मक्का उत्पादन को नए स्तर तक पहुंचाया है.

मक्का के दूसरे पॉपुलर नाम | Popular Names For Corn

भारत के अलग-अलग राज्यों में मक्का कई नामों से जाना जाता है-

  • कॉर्न (Corn)
  • भुट्टा
  • मक्का (Maize)
  • दर्रा
  • कानक
  • कर्नेल

गांवों और क्षेत्रों के हिसाब से इसकी भाषा बदल जाती है, लेकिन इसकी लोकप्रियता हर जगह एक जैसी है.

इन 5 बीमारियों में असरदार है मक्का (Corn is Effective in Treating These 5 Diseases)

1. पाचन संबंधी समस्याएं

मक्का में फाइबर काफी मात्रा में होता है, जो कब्ज, गैस और पाचन की गड़बड़ी में राहत देता है. यह पेट को हल्का रखता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है.

2. कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल

मक्का से बनने वाला कॉर्न ऑयल हृदय के लिए अच्छा माना जाता है. इसमें मौजूद हेल्दी फैट खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है.

3. डायबिटीज में फायदेमंद

मक्का का ग्लाइसेमिक इंडेक्स संतुलित होता है, इसलिए यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता. सीमित मात्रा में इसका सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित माना जाता है.

4. आंखों के लिए लाभदायक

मक्का में ल्यूटिन और ज़ियाजैंथिन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं.

5. वजन बढ़ाने और कमजोरी में फायदा

मक्का कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी से भरपूर होता है. कमजोरी, वजन कम होने या अधिक ऊर्जा की जरूरत वाले लोगों के लिए यह एक बेहतरीन डाइट है.

साल 2025 में भी मक्का भारत की सबसे भरोसेमंद फसलों में बनी रही. यह सिर्फ किसानों की आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आम लोगों की सेहत के लिए भी एक पौष्टिक विकल्प है. चाहे भुट्टा हो, पॉपकॉर्न हो या मक्के की रोटी मक्का शरीर को एनर्जी देने के साथ कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

