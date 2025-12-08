Jyada Thand Kyon Lagti Hai: क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें दूसरों के मुकाबले हमेशा ज्यादा ठंड लगती है? क्या रजाई और हीटर भी आपकी ठंड नहीं भगा पाते? अगर हाँ, तो यह जानकारी आपके लिए ही है. ज़्यादा ठंड लगना केवल मौसम का कमाल नहीं होता, बल्कि यह आपके शरीर के अंदर चल रही कुछ ज़रूरी गतिविधियों का संकेत भी हो सकता है. इसे नज़रअंदाज़ न करें.

Thand Kab Se Padegi : उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसका असर दिल्ली से कश्मीर तक दिख रहा है. रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां शीतलहर और धुंध ने प्रकोप बढ़ाया. राजधानी में सोमवार को पारा 9 से 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर में बर्फीली ठंड जारी है. रविवार को अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर सबसे ठंडा रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान माइनस 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग ने आज कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई है.

तो चल‍िए इस लेख में जानते हैं शरीर में ज्यादा ठंड क्यों लगती है, कौन से विटामिन की कमी से ठंड ज्यादा लगती है, ज्यादा ठंड लगने पर क्या करें और ठंड भगाने के लिए क्या खाना चाहिए...

कौन से विटामिन की कमी से ठंड ज़्यादा लगती है? | Kaun Se Vitamin Ki Kami Se Jyada Thand Lagti Hai

सीधा जवाब है: विटामिन B12 और विटामिन D. ये दोनों विटामिन शरीर के तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इनकी कमी होने पर आपको ठंड की अनुभूति बढ़ सकती है.

1. विटामिन B12: ठंड से इसका क्या कनेक्शन?

विटामिन B12 आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells) को बनाने में मदद करता है. ये कोशिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन (Oxygen) पहुँचाती हैं. जब B12 की कमी होती है, तो शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, जिससे एनीमिया (Anemia) हो जाता है. एनीमिया के कारण शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन और गर्मी नहीं पहुँच पाती, और आपको ज्यादा ठंड महसूस होने लगती है.

2. विटामिन D: इम्यूनिटी और ठंड

विटामिन D को अक्सर 'धूप वाला विटामिन' कहा जाता है. यह आपकी इम्यूनिटी (Immunity) को मजबूत करने और शरीर की सूजन को कम करने में मदद करता है. शोध बताते हैं कि विटामिन D की कमी वाले लोगों को ठंड से जुड़ी बीमारियां (जैसे फ्लू) आसानी से हो सकती हैं. यह आपके थायरॉइड (Thyroid) फ़ंक्शन को भी प्रभावित करता है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला एक मुख्य ग्रंथि है. थायरॉइड धीमा होने पर भी ठंड बढ़ सकती है.

ठंड भगाने के लिए क्या खाना चाहिए? (Thand Me Kya Khana Chahiye)

अपनी डाइट में इन 'गर्मी पैदा करने वाले' खाद्य पदार्थों को शामिल करें.

आयरन और B12 से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे पालक, चुकंदर, अंडा, मछली, चिकन, और दूध-दही (डेयरी उत्पाद) खाएं. अदरक (Ginger) और लहसुन (Garlic) को सूप या चाय में डालें. ये दोनों शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं. ड्राई फ्रूट्स और नट्स जैसे बादाम, अखरोट, और खजूर ऊर्जा और स्वस्थ वसा देते हैं, जो शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद करते हैं. गर्म मसाले जैसे दालचीनी (Cinnamon), हल्दी (Turmeric) और काली मिर्च (Black Pepper) का उपयोग करें. ये आंतरिक गर्माहट देते हैं.

ठंड भगाने के लिए ये 'सुपरफूड्स' अपनी डाइट में शामिल करें | Shareer Ko Garam Rakhne Ke liye Kya Khaye

ठंड को केवल बाहरी कपड़ों से नहीं, बल्कि अंदर से भी मुकाबला करना ज़रूरी है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारा खान-पान निभाता है. कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें थर्मोजेनिक (Thermogenic) प्रभाव होता है, यानी वे खाने के बाद शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं.

जड़ वाली सब्ज़ियां (Root Vegetables): गाजर, शकरकंद (Sweet Potato) और आलू जैसी जड़ वाली सब्ज़ियों को अपनी डाइट में बढ़ाएँ. इन्हें पचने में समय लगता है, जिससे पाचन प्रक्रिया के दौरान शरीर में लगातार गर्मी बनी रहती है. आप इन्हें भूनकर (Roast करके) या सूप बनाकर खा सकते हैं. शकरकंद विटामिन A और C का बेहतरीन स्रोत भी है. साबुत अनाज (Whole Grains): दलिया (Oats), बाजरा और ब्राउन राइस जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स (Complex Carbs) ऊर्जा का धीमा और स्थिर स्रोत होते हैं. ये आपको लंबे समय तक ऊर्जावान रखते हैं और ठंड से बचाते हैं. सुबह के नाश्ते में दूध के साथ दलिया खाना दिन भर गर्मी बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है. देसी घी और स्वस्थ वसा (Healthy Fats): ठंड के मौसम में शरीर को स्वस्थ वसा (Fat) की ज़रूरत ज़्यादा होती है. देसी घी, एवोकाडो और मेवों से मिलने वाली वसा शरीर में 'इंसुलेटर' की तरह काम करती है, जो गर्मी को शरीर के अंदर बनाए रखती है. दाल या रोटी पर थोड़ा-सा घी डालकर खाने से भी ठंड कम लगती है. खजूर और गुड़ (Dates and Jaggery): सर्दियों में मीठा खाने का मन हो तो चीनी की जगह गुड़ या खजूर लें. खजूर और गुड़ दोनों ही आयरन के अच्छे स्रोत हैं और ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करके शरीर के तापमान को बढ़ाते हैं. रात को सोने से पहले दूध के साथ गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लेना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है.

शरीर में ज़्यादा ठंड क्यों लगती है? (सिर्फ विटामिन ही कारण नहीं) | Jyada Thand Kyu Lagti Hai

विटामिन की कमी के अलावा, कुछ अन्य प्रमुख कारण भी हैं जो आपको दूसरों से ज़्यादा ठंडा महसूस करा सकते हैं. पहला है एनीमिया, जिसमें खून में आयरन की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं, जिससे गर्मी और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कम होता है. दूसरा, थायरॉइड की समस्या (Hypothyroidism). इसमें थायरॉइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन नहीं बनाती, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर कम गर्मी पैदा करता है. तीसरा कारण कमज़ोर रक्त संचार (Poor Circulation) है.

रक्त वाहिकाओं में समस्या के कारण हाथ और पैर जैसे दूर के अंगों तक खून ठीक से नहीं पहुँच पाता, जिससे ये अंग हमेशा ठंडे रहते हैं. चौथा, कम वज़न या कम फैट. शरीर में वसा (Fat) एक इंसुलेटर का काम करती है. कम वज़न वाले लोगों को गर्मी बनाए रखने में मुश्किल होती है. और अंतिम है पानी की कमी (Dehydration). पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है. पानी की कमी से शरीर की गर्मी कम हो सकती है.

ज़्यादा ठंड लगने पर क्या करें? (Top 5 उपाय) | Thand me Kaise rahe Garm | Jyada Thand Lage To Kya Karen

अगर आपको लगातार ठंड लगती है, तो इन 5 आसान और असरदार तरीकों को अपनाएं.

डॉक्टर से सलाह और ब्लड टेस्ट कराएं: सबसे पहले किसी डॉक्टर से मिलें और विटामिन B12, विटामिन D, और थायरॉइड की जांच कराएं. कारण पता चलने पर इलाज आसान हो जाता है. गर्माहट वाली चीज़ें पहनें: हमेशा एक के ऊपर एक, कई पतले कपड़े पहनें, इसे लेयरिंग कहते हैं. इससे गर्मी अंदर ही फँस जाती है. साथ ही, हाथ और पैर को ढकें. टोपी, दस्ताने, और ऊनी मोजे (Woolen Socks) ज़रूर पहनें, क्योंकि शरीर की ज़्यादातर गर्मी इन्हीं अंगों से निकलती है. एक्सरसाइज़ को दिनचर्या में शामिल करें: रोजाना 30 मिनट की हल्की-फुल्की कसरत (जैसे टहलना या योगा) करने से रक्त संचार (Blood Circulation) बेहतर होता है और शरीर में प्राकृतिक गर्मी पैदा होती है. खुद को हाइड्रेटेड रखें: ठंड में प्यास कम लगती है, पर पानी पीना ज़रूरी है. गर्म हर्बल चाय, सूप या गुनगुना पानी पीते रहें. गर्म तेल की मालिश: हाथों और पैरों पर सरसों के तेल या तिल के तेल की मालिश करने से ब्लड फ्लो (Blood Flow) बढ़ता है और ठंड कम लगती है.

अगर आपको लगातार और बेवजह ज़्यादा ठंड लगती है, तो यह विटामिन B12 या D की कमी, एनीमिया, या थायरॉइड जैसी किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है. घर पर गर्म कपड़े पहनने के साथ-साथ, अपनी डाइट में सुधार करें और सबसे महत्वपूर्ण, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें. स्वस्थ रहें, गर्म रहें!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)