Vitamin C का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा फल है?

Vitamin C rich source : सर्दियां आते ही या मौसम बदलते ही एक चीज की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, वो है विटामिन C. सीधी बात है, अगर शरीर में विटामिन C की कमी हुई, तो सबसे पहले इम्यूनिटी कमजोर पड़ेगी और सर्दी, खांसी, ज़ुकाम जैसी छोटी-मोटी बीमारियां आपको तुरंत पकड़ लेंगी. हम में से लगभग हर आदमी यही सोचता है कि विटामिन C का मतलब है संतरा (Orange) या नींबू (Lemon). बेशक, ये फल बहुत अच्छे हैं और इनमें विटामिन C खूब सारा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन C का असली 'सुपर हीरो' कोई और ही है? जी हां, हम बात कर रहे हैं आंवला की.

सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन आंवला में संतरे के मुकाबले 20 गुना तक ज्यादा विटामिन C पाया जाता है. जी हां, जिस एक छोटे से आंवले को आप मामूली समझते हैं, वो विटामिन C का ऐसा खजाना है कि बड़े-बड़े फलों को मात दे देता है.

आंवला में सिर्फ विटामिन C ही नहीं होता, बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे सिर्फ फल नहीं, बल्कि एक आयुर्वेदिक रामबाण दवा माना जाता है.

आंवला क्यों है 'सुपर फ्रूट'

आंवला सिर्फ सर्दी-ज़ुकाम से लड़ने के लिए ही जरूरी नहीं है, इसके फायदे इतने हैं कि यह वाकई 'सुपर फ्रूट' कहलाने के लायक है. इसे अपनी रोज की डाइट में शामिल करने के ये हैं बड़े फायदे-

सबसे पहली बात, यह आपकी इम्यूनिटी को एकदम मज़बूत बना देता है, ताकि बीमारियां आपसे दूर रहें.

आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा (Skin) को चमकदार बनाते हैं और बालों को मजबूती देते हैं. अगर आपको बाल झड़ने या सफेद होने की दिक्कत है, तो आंवला पाउडर या तेल जरूर इस्तेमाल करें.

यह आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है. आंवला कब्ज़ (Constipation) की दिक्कत को दूर करता है और पाचन क्रिया (Digestion) को सही रखता है.

कुछ रिसर्च बताती हैं कि आंवला ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है, हालांकि, इस बारे में डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए.

आंवला में विटामिन A भी होता है, जो हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है.

इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी फलों को नजरअंदाज कर दिया जाए. आंवला नंबर वन है, लेकिन कुछ और फल भी हैं जो विटामिन C में बहुत आगे हैं

विटामिन C के मामले में यह बहुत अमीर है.

यह फल नहीं है, पर सब्जी की कैटेगरी में विटामिन C का एक बहुत बड़ा सोर्स है, खासकर लाल वाली शिमला मिर्च.

पपीता भी विटामिन C और फाइबर का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है.

इन्हें भी अपनी डाइट से न हटाएं. ये आसानी से मिल जाते हैं और इनमें विटामिन C के साथ-साथ कई और ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं.

कैसे खाएं आंवला

आंवले को खाना मुश्किल नहीं है. आप इसे रोज सुबह जूस के रूप में पी सकते हैं, या फिर इसके छोटे-छोटे पीस करके नमक के साथ खा सकते हैं. इसके अलावा, इसका मुरब्बा, पाउडर या कैंडी बनाकर रखना तो भारतीय घरों में बहुत आम है.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)