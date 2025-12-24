विज्ञापन
Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी कॉर्न पनीर टिक्की, नोट करें रेसिपी

Kid's Kunchbox Recipe: आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं टेस्टी और पोषक तत्वों से भरपूर कॉर्न पनीर टिक्की. ये खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद भी है.

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी कॉर्न पनीर टिक्की, नोट करें रेसिपी
Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी टिक्की.

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए अगर आप टिफिन में कुछ टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहते हैं, जिसे आपका बच्चा मन से खाए, उसको पसंद आए और वो उसके लिए हेल्दी भी हो. आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं टेस्टी और पोषक तत्वों से भरपूर कॉर्न पनीर टिक्की. ये खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद भी है.

कॉर्न पनीर टिक्की बनाने के लिए क्या सामग्री 

  • 1 कप पनीर (कद्दूकस किया हुआ)
  • 2 आलू (उबले हुए)
  • 1 कप स्वीट कॉर्न
  • 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
  • 1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
  •  2 चम्मच धनिया पत्ती (बारीक कटी हुई)
  • 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स
  • 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला
  • 1 चम्मच धनिया पाउडर
  • 1/2 चम्मच गरम मसाला
  • नमक- स्वादानुसार
  •  2 चम्मच बेसन
  • तेल- जरूरत के अनुसार

कॉर्न पनीर टिक्का बनाने की रेसिपी

इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप स्वीट कॉर्न को उबाल कर उनका पानी निकाले लें और दरदरा पीस लें. अब एक बर्तन में कद्दूकस किया हुआ पनीर, मैश किया हुआ आलू और स्वीट कॉर्न डाल कर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें. अब इसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला को डालकर अच्छे से मिला लें. आप इसमें बेसन और ब्रेड क्रम्ब्स को भी डालकर मिक्स कर दें. सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें. अब आप मिश्रण से छोटे छोटे हिस्से लें और उनको टिक्की का शेप दें. तवे को गर्म करें और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दें. अब आप टिक्की को तवे पर दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेंक लें. इस तरह से आप कॉर्न पनीर टिक्की को बनाएं और बच्चे के लिए टिफिन में पैक करें.  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

