भुट्टे के छिलकों से बने ऐसे गजब के फूल कि लोग देखते ही रह गए,महिलाओं का टैलेंट देख लोग बोले-हम तो फेंक देते थे

Bouquet from Corn Husk: कूड़े में जाने वाले छिलकों ने जब कला का रूप लिया, तो दुनिया ने सलाम किया. इन देसी हाथों ने फिर साबित कर दिया कि, हुनर हमेशा रास्ता बना ही लेता है. यही वजह है कि इस वीडियो को खूब देखा और पसंद किया जा रहा है.

देसी महिलाओं ने कर दिखाया कमाल, सूखे भुट्टे के छिलकों को दिया गुलदस्ते का सबसे खूबसूरत रूप

Women making bouquet from Corn Husk: आजकल सोशल मीडिया पर रोज कुछ न कुछ वायरल होता रहता है, लेकिन कुछ वीडियोज दिल को छू लेते हैं, जैसे ये वाला. एक देसी गांव की साधारण-सी महिलाएं, जिनके हाथों में न तो महंगे टूल्स हैं और न फैक्ट्री जैसी मशीनें, लेकिन हुनर ऐसा कि दुनिया दंग रह जाए. सूखे भुट्टों के छिलकों से वो ऐसे गुलदस्ते बना रही हैं, जो पहली नजर में किसी हाई-क्लास बुटीक की आर्ट पीस लगते हैं. यह वीडियो सिर्फ 'कला' नहीं दिखाता...ये बताता है कि असली जादू वहीं होता है, जहां लोग सीमित साधनों में भी सपने बुन लेना जानते हैं.

देसी महिलाओं की क्रिएटिविटी जिसने इंटरनेट हिला दिया (Corn Husk Handcrafted bouquets)

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं बड़े प्यार से हर सूखे छिलके को चुनती हैं. पहले उसे पानी में भिगोकर नरम किया जाता है, फिर उंगलियों से मोड़-मोड़कर फूल का आकार दिया जाता है. कौन जानता था कि जो चीज हम अक्सर कूड़े में फेंक देते हैं, उससे इतने शानदार 'हैंडक्राफ्टेड फूल' बन सकते हैं? रंगों से सजाए गए ये फूल इतने खूबसूरत दिखते हैं कि, देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि 'क्या ये सच में Corn Husk है?'

महिला सशक्तिकरण की सबसे सुंदर मिसाल (Bhutte Ke Chilke se Banaye Fool)

गांव की लड़कियां, गृहिणियां और बुजुर्ग दादियां...सभी इस काम में जुड़ी हैं. ये सिर्फ आर्ट नहीं ये रोजगार, आत्मनिर्भरता और देसी टैलेंट की गूंज है. सतत विकास (Sustainability) की बात हो या अपसाइकलिंग...ये महिलाएं अपने हुनर से दुनिया को सिखा रही हैं कि असली 'इको-फ्रेंडली क्रिएटिविटी' कैसी होती है.

कला जो भविष्य को भी रोशनी दिखाती है (bhutte ke chilke ka upyog)

तारीफों के पुल बांधते हुए एक यूजर ने कमेंट किया, प्लास्टिक से फूल सब बना लेते हैं, पर असली टैलेंट ये है. दूसरे यूजर ने लिखा, 'India की creativity का कोई मुकाबला ही नहीं.' वीडियो अब तक 5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. भारत की लोक कला का इतिहास बहुत पुराना है, पर ये वीडियो साबित करता है कि पुरानी कला कभी मरती नहीं..बस नए रूप में लौट आती है. इन महिलाओं की मेहनत आने वाली पीढ़ियों को सिखाती है कि जब दिल में जज्बा हो, तो साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती हैं.

