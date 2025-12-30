IND vs NZ: विराट कोहली मात्र इतना रन बनाते ही तोड़ देंगे दिग्गज सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Virat Kohli Will Break Sachin Tendulkar World Record IND vs NZ: टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली की नजर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर रहेगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 दिसंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में विराट दक्षिण अफ्रीका खिलाफ वाले प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके कोहली वनडे फॉर्मेट में अपने प्रदर्शन से जलवा बिखेर रहे हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि के बेहद करीब पहुंच चुके हैं.

विराट अपने 28,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने से अब केवल 25 रन पीछे हैं. जैसे ही वह यह आंकड़ा पार करेंगे, वह ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे और पारियों के लिहाज से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का सबसे तेज 28 हजार इंटरनेशनल रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे

28,000 इंटरनेशनल रन और टूट जाएगा सचिन का रिकॉर्ड

अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 से अधिक रन सिर्फ दो खिलाड़ियों ने बनाए हैं, महान सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा. सचिन तेंदुलकर ने सबसे कम पारियों में इस मुकाम को हासिल किया था और 644 बार बल्लेबाज़ी करते हुए 28,000 रन पूरे किए और अपने करियर में कुल 782 पारियों में 34,357 रन बनाए.

वहीं कुमार संगकारा ने अपने करियर की आखिरी पारी में 28,000 रन का आंकड़ा छुआ था. उन्होंने 666 पारियों में 28,016 रन बनाए और 2015 में भारत के खिलाफ अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था.

विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने अब तक सिर्फ 623 पारियों में 27,975 रन बना लिए हैं . इस गति से वह सचिन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकते हैं. कोहली पहले ही वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं . उन्होंने 308 वनडे मैचों में 14,557 रन बनाए हैं, जिसमें 53 शतक और 76 अर्धशतक शामिल हैं.

तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले की सीरीज

भारत के दौरे पर आ रही न्यूजीलैंड की टीम तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले की सीरीज खेलेगी जिसमे पहले वनडे सीरीज खेला जाएगा जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से होगी और आखिरी वनडे 18 जनवरी को खेला जाएगा.

वहीं टी20 सीरीज की बात करें तो 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को खेला जाएगा और आखिरी मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा. कुल मिलाकर ये सीरीज 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज टीम इंडिया के लिए टी20 विश्वा कप 2026 के लिए बड़ा वार्मअप साबित होगा .

ऐसा है भारत का टी20 स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह.

न्यूजीलैंड टी20 टीम: 1. मिचेल सैंटनर (कप्तान) 2. मिशेल ब्रेसवेल 3. मार्क चैपमैन 4. डेवोन कॉनवे 5. जैकब टफी 6. जैक फोक्स 7. मैट हेनरी 8. कायले जैमिसन 9. बेवोन जैकब्स 10. डारेल मिचेल 11. जेम्स नीशम 12. ग्लेन फिलिप्स 13. रचिन रवींद्र 14. टिम रॉबिंसन 15. इश सोढ़ी

न्यूजीलैंड वनडे टीम: 1. मिशेल ब्रेसवेल (कप्तान) 2. एडी अशोक 3. क्रिस्टियन क्लार्क 4. जोश क्लार्कसन 5. डेवन कॉनवे 6. जैक फोक्स 7. मिच हे 8. कायले जैमिसन 9. निक केली 10. जेडन लेनाक्स 11. डारेल मिशेल 12. हेनरी निकोल्स 13. ग्लेन फिलिप्स 14. मिशेल रेई 15. विल यंग