किस विटामिन की कमी से बार-बार सिर में दर्द होता है? Headache होने पर क्या करें, क्या खाकर दूर होगी बीमारी

Tej Sir Dard Kyon Hota Hai: सिरदर्द एक बहुत आम समस्या है, लेकिन जब यह बार-बार होने लगे, तो यह शरीर के अंदर किसी कमी या गड़बड़ी का संकेत देता है. कई लोग इसे तनाव, नींद की कमी या मोबाइल के ज्यादा उपयोग से जोड़ देते हैं, लेकिन एक बड़ी वजह हमारे शरीर में विटामिन की कमी भी हो सकती है. खास बात यह है कि सिरदर्द को सामान्य समस्या समझकर लोग दर्द की दवा लेते रहते हैं, जबकि असली कारण तक पहुंचना जरूरी है. अगर विटामिन की कमी की वजह से आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर्फ गोलियां खाने से राहत तो मिलेगी, लेकिन समस्या दोबारा लौट आएगी. इसलिए इस कारण को समझना और सही डाइट अपनाना बेहद जरूरी है.

इन विटामिन की कमी से होता है सिरदर्द | Which Vitamin Deficiencies Can Cause Headaches?

1. विटामिन B12 की कमी

विटामिन B12 दिमाग और नसों को एनर्जी देता है. इसकी कमी से थकान, कमजोरी, चक्कर और बार-बार सिरदर्द होने लगता है. B12 की कमी ज्यादातर उन्हीं लोगों में दिखाई देती है, जो पर्याप्त प्रोटीन या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते. आप दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, सोया प्रोडक्ट्स और B12 से भरपूर सीरियल खा सकते हैं.

2. विटामिन D की कमी

आजकल घर में ज्यादा रहने, धूप कम लेने और स्क्रीन टाइम बढ़ने से विटामिन D की कमी बहुत आम हो गई है. विटामिन D शरीर में कैल्शियम बैलेंस ही नहीं रखता, बल्कि दिमाग और नसों के सही काम में भी मदद करता है. इसकी कमी से सिर में भारीपन, माइग्रेन जैसे दर्द और थकान बढ़ सकती है. आप रोज 20-25 मिनट सुबह की धूप ले सकते हैं. इसके साथ ही दूध, दही, अंडे, मशरूम, फोर्टिफाइड फूड्स का सेवन भी कर सकते हैं.

3. मैग्नीशियम की कमी

मैग्नीशियम नसों को आराम देता है और दिमाग में सिग्नल बैलेंस रखता है. इसकी कमी माइग्रेन का बड़ा कारण मानी जाती है. अगर आपका सिर बार-बार धड़कता है या रोशनी-आवाज से दर्द बढ़ जाता है, तो मैग्नीशियम की कमी हो सकती है. कद्दू के बीज, बादाम, मूंगफली, हरी सब्जियां, दालें खाने से मैग्नीशियम की कमी दूर हो सकती है.

4. आयरन की कमी (एनीमिया)

खून में आयरन कम होने से ऑक्सीजन दिमाग तक ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिससे सिरदर्द, चक्कर और कमजोरी होती है. कई महिलाओं में यह वजह सबसे ज्यादा देखी जाती है. गुड़, चुकंदर, पालक, दालें, राजमा, अनार, किशमिश का सेवन करें.

Headache होने पर क्या करें?

पानी ज्यादा पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी सिरदर्द बढ़ाता है.

मोबाइल/स्क्रीन से ब्रेक लें, आंखों को आराम दें.

ठंडी पट्टी माथे पर रखें.

नियमित नींद लें, 6–8 घंटे सोना जरूरी है.

मसालेदार, ऑयली और ज्यादा मीठा खाने से बचें.

क्या खाकर दूर होगी बीमारी? | What Should I Eat to Get Rid of the Illness?

अगर सिरदर्द की वजह विटामिन की कमी है, तो रोजमर्रा के खाने में ये चीजें जरूर शामिल करें:

दही-दूध

हरी सब्जियां

सूखे मेवे

बीज (Pumpkin seeds, Sunflower seeds)

अंडा व दालें

गुड़ और फल

नियमित पौष्टिक डाइट और धूप लेने की आदत कई लोगों का पुराना सिरदर्द भी दूर कर देती है. अगर दर्द बना रहे, तो डॉक्टर से जांच करवाना सबसे सुरक्षित तरीका है.

