क्या स्वीट कॉर्न खाने से वजन कम होता है, यहां जानिए इसे खाने का सही तरीका क्या है?

Sweet Corn Benefits: स्वीट कॉर्न स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल होता है, यह जितना लजीज होता है, उतना ही पोषक तत्वों से भरपूर भी है. यही वजह है कि बच्चे हों या बड़े, हर उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं.

Can eating corn help you lose weight?

Sweet Corn Benefits: स्वीट कॉर्न स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल होता है, यह जितना लजीज होता है, उतना ही पोषक तत्वों से भरपूर भी है. यही वजह है कि बच्चे हों या बड़े, हर उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं.

Photo Credit: Canva

स्वीट कॉर्न किसका अच्छा स्रोत है?

स्वीट कॉर्न में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी, मैग्नीशियम, पोटैशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. यह कम कैलोरी वाला होता है और फैट भी बहुत कम होता है. इन पोषक तत्वों के कारण यह शरीर को ऊर्जा देता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव करता है.

स्वीट कॉर्न कैसे खाएं?

स्वीट कॉर्न को भुट्टे के रूप में भूनकर, सूप, सलाद, चाट या सब्जी में शामिल करके खाया जा सकता है. यह आसानी से उपलब्ध होने वाला सुपरफूड है, जो रोजाना की डाइट में शामिल करने लायक है, हालांकि ज्यादा मात्रा में न खाएं, खासकर अगर ब्लड शुगर की समस्या हो तो संतुलित मात्रा में लें.

स्वीट कॉर्न खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है?

स्वीट कॉर्न के सेवन का सबसे बड़ा फायदा इसका फाइबर है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. नियमित सेवन से कब्ज दूर रहता है, आंतें साफ रहती हैं और पेट संबंधी परेशानियां कम होती हैं. फाइबर ब्लड शुगर को स्थिर रखने में भी मदद करता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को फायदा पहुंचता है. प्रतिरोधी स्टार्च होने से यह धीरे-धीरे पचता है और इंसुलिन लेवल को नियंत्रित रखता है.

क्या स्वीट कॉर्न खाने से वजन कम होता है?

वजन नियंत्रण चाहने वालों के लिए स्वीट कॉर्न एक अच्छा विकल्प है, यह लंबे समय तक पेट भरा रखता है, अनचाही भूख कम करता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है. कम फैट और हाई फाइबर होने से अतिरिक्त चर्बी घटाने में सहायक होता है. दिल की सेहत के लिए भी यह बहुत उपयोगी है. फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जबकि पोटैशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है, इससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा घटता है.

इसके अलावा, एंटीऑक्सीडेंट्स इम्युनिटी बढ़ाते हैं, त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं तथा आंखों की रोशनी के लिए भी फायदेमंद हैं. मैग्नीशियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

