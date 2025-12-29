डॉक्टर संदीप खर्ब से जानिए नेगेटिव कैलोरी बैलेंस क्या होता है और पतला होने के लिए यह कितना जरूरी है?

What does Mounjaro do for weight loss : हम सभी कहीं न कहीं अच्छी बॉडी चाहते हैं.जिसके लिए वजन कंट्रोल करना जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी लंबे समय से मोटापे से परेशान हैं, तो हम आपको आपको मोंजारो (Mounjaro) दवा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप चुटकियों में मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं. जी हां ये सच है. दरअसल इस दवा को अमेरिकन फार्मा कंपनी 'Eli Lilly' ने भारत में लॉन्च किया है. कंपनी ने दावा किया है, कि यह दवा वजन कम करने के साथ- साथ डायबिटीज (Diabetes Control) को कंट्रोल करने में तो मदद करती है. ऐसे में आइए जानते हैं, एशियन अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टर संदीप खर्ब से, जिन्होंने इस बारे में NDTV India से खास बातचीत की है और बताया है कि वजन घटाने के लिए आखिर मोंजारो करती क्या है? इसी के साथ जानेंगे, क्या है 'नेगेटिव कैलोरी बैलेंस'.

वजन घटाने के लिए मोंजारो क्या करता है? | What does Mounjaro do for weight loss?

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया कि मोंजारो दवा को इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाएगा. बता दें, इस वैक्सीन को लेने के बाद यह एपेटाइट (APPETITE) यानी व्यक्ति की भूख को कम कर देती है. ऐसे में उनसे पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ओवरवेट हो और खाना कम खा रहा है, तो क्या वजन कम करने के लिए इतना ही काफी है या और भी पहलू हो सकते हैं?

इस पर डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया कि, देखिए वजन कम करने के कई और पहलू हैं, लेकिन सबसे मुख्य पहलुओं में 'नेगेटिव कैलोरी बैलेंस' बहुत जरूरी है. डॉक्टर ने आगे बताया कि देखिए, जो लोग ओवरवेट से जूझ रहे हैं, उन्हें लगता है कि वह कम खाना खाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह उन चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, जिनमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है.

जानें- कैसे यह दवा करती है भूख को कंट्रोल | Know how Mounjaro controls appetite

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया कि मोंजारो दवा "Appetite Sprays" (एपेटाइट स्प्रेस) यानी भूख को कंट्रोल करने में मदद करती है. उन्होंने आगे बताया, देखिए एक बड़ा यूनिक एक्शन है, 'जीएलपी और रिसेप्ट एनालॉग्स' (GLP-1 RAs) का. जो न सिर्फ भूख को कंट्रोल करता है, बल्कि जो हाई कैलोरी वाले फूड हैं, उनके लिए भी और ज्यादा एपेटाइट स्प्रेस करता है.

उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि देखिए अगर कोई मरीज, मीठा, तला हुआ या सोडा पी लेते हैं और फिर दवा खा लेते हैं, तो उन्हें काफी परेशानी हो जाती है, ऐसे में मोंजारो वैक्सीन लेने के बाद मरीज इन सब परेशानियों से बच जाता है. दरअसल इस वैक्सीन को लेने के बाद एपेटाइट स्प्रेस (Appetite Sprays) इफेक्ट बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है, जो नॉर्मल फूड की तुलना में हाई कैलोरी फूड पर आपकी भूख को ज्यादा कंट्रोल करता है. ऐसे में आपको इस दवा के कारण वजन कम करने में काफी हद तक राहत मिलती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)