किचन में मौजूद ये 1 चीज बन सकती है आपकी ग्लोइंग त्वचा का राज, जानें कच्चे दूध के फायदे

Kacche Dudh Ke Kya Fayde Hain: घर में मौजूद प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाए, तो यह त्वचा पर ज्यादा असरदार साबित होती हैं.

Read Time: 3 mins
Kacha dudh face par kitni der lagana chahiye

Kacche Dudh Ke Kya Fayde Hain: धूल-मिट्टी, प्रदूषण, गलत खान-पान और तनाव का असर सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देता है. ऐसे में लोग महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स का खतरा बना रहता है. अगर घर में मौजूद प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाए, तो यह त्वचा पर ज्यादा असरदार साबित होती हैं. इन्हीं प्राकृतिक उपायों में कच्चा दूध सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है.

दादी-नानी के नुस्खों से लेकर आयुर्वेद तक, कच्चे दूध को त्वचा के लिए लाभकारी माना गया है. आज विज्ञान भी इसके गुणों को मानता है.

आयुर्वेद के अनुसार, कच्चा दूध ठंडक देने वाला होता है. यह त्वचा की जलन, रूखापन और असंतुलन को शांत करने में मदद करता है. जब शरीर में पित्त बढ़ता है, तो इसका असर त्वचा पर दाग-धब्बे, मुंहासे और रंगत बिगड़ने के रूप में दिखाई देता है. कच्चा दूध इस पित्त को संतुलित करने में सहायक होता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक चिकनाई त्वचा को नमी देती है और उसे मुलायम बनाए रखने में मदद करती है.

विज्ञान के मुताबिक, कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है. लैक्टिक एसिड एक प्राकृतिक क्लींजर की तरह काम करता है. यह त्वचा की ऊपरी परत पर जमी गंदगी और मृत कोशिकाओं को धीरे-धीरे हटाने में मदद करता है. जब मृत कोशिकाएं हटती हैं, तो साफ त्वचा बाहर आती है, जिससे चेहरे पर प्राकृतिक चमक दिखाई देने लगती है. यही कारण है कि कच्चा दूध त्वचा को चमकदार बनाने में मददगार माना जाता है.

कच्चा दूध त्वचा की रंगत को सुधारने में भी सहायक हो सकता है. नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने पर त्वचा का रंग समान दिखने लगता है. विज्ञान बताता है कि दूध में मौजूद प्रोटीन और विटामिन त्वचा की मरम्मत की प्रक्रिया को सहारा देते हैं. इससे धूप से हुई टैनिंग, हल्के दाग-धब्बे और थकान के निशान धीरे-धीरे कम हो सकते हैं. यह प्रक्रिया धीरे होती है, लेकिन लंबे समय तक असर दिखा सकती है.

संवेदनशील त्वचा वालों के लिए भी कच्चा दूध राहत देने वाला माना जाता है. आयुर्वेद के अनुसार, इसकी ठंडी तासीर त्वचा की सूजन और लालिमा को कम करने में मदद करती है. कच्चा दूध त्वचा की प्राकृतिक नमी को बनाए रखता है, जिससे त्वचा ज्यादा रूखी या खींची हुई महसूस नहीं होती. यही वजह है कि कई लोग इसे फेस क्लीनर या टोनर की तरह इस्तेमाल करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

