सुबह का नाश्ता क्या होना चाहिए? जानें हेल्दी और एनर्जेटिक दिन के लिए जरूरी नाश्ते के ऑप्शन्स | Subah ka Nashta

Protein Rich Breakfast | Subah ka Nashta Kya Banaen: सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज जो हमारे शरीर को चाहिए होती है, वो है एनर्जी पूरी रात सोने के बाद जब शरीर खाली पेट होता है तो हमें एक हेल्दी और पौष्टिक नाश्ते की जरूरत होती है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सुबह का नाश्ता या तो स्किप कर देते हैं या फिर बहुत हल्का खाते हैं. इससे शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता और दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस होती है. सही नाश्ता करने से न सिर्फ शरीर एनर्जेटिक रहता है बल्कि दिमाग भी ज्यादा एक्टिव रहता है.

रिसर्च भी कहती है कि जो लोग रेगुलर हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बेहतर रहती है. अब सवाल ये है कि सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए और हमें क्या-क्या चीजें शामिल करनी चाहिए? आइए जानते है.

ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए (What should you eat for breakfast | Subah ka Nashta Kya Hona Chahiye)

1. प्रोटीन से भरपूर नाश्ता : नाश्ते में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये शरीर को लंबे समय तक फुल रखता है और मसल्स की ग्रोथ में मदद करता है. आप उबले अंडे, पनीर, दही के साथ फल, मूंग दाल का चिल्ला, बेसन चीला या ओटमील जैसी चीजें खा सकते हैं. इससे शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और दिनभर काम करने की ताकत बनी रहती है.



2. फाइबर वाला नाश्ता : फाइबर हमारे पाचन को सही रखने के लिए जरूरी है, अगर सुबह के खाने में फाइबर की मात्रा सही हो तो कब्ज और गैस जैसी दिक्कतें नहीं होतीं. ओट्स, साबुत अनाज की ब्रेड, फलों का सलाद, आलू या शकरकंद की चाट जैसे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, ये दिल के लिए भी फायदेमंद हैं.

3. हेल्दी फैट्स भी जरूरी : कई लोग फैट को लेकर डरते हैं लेकिन हेल्दी फैट्स शरीर के लिए जरूरी होते हैं, ये हार्मोन बैलेंस और एनर्जी के लिए जरूरी हैं. आप नाश्ते में बादाम, अखरोट, मूंगफली, चिया सीड्स, अलसी का तेल या एवोकाडो शामिल कर सकते हैं.

4. विटामिन और मिनरल्स : फ्रेश फल और सब्जियां नाश्ते में जरूर शामिल करें, ये शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स देते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. आप केला, सेब, संतरा, गाजर, खीरा या मौसमी फल खा सकते हैं. इससे शरीर हाइड्रेट भी रहता है और स्किन पर ग्लो भी आता है.

5. पानी और हाइड्रेशन : सुबह उठते ही शरीर को पानी की जरूरत होती है. आप सादा पानी, नारियल पानी, नींबू पानी या ग्रीन टी ले सकते हैं. इससे शरीर डिटॉक्स होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी पूरी होती है.



6. थोड़ी मिठास भी हो सकती है : अगर मीठा खाने का मन है तो हेल्दी तरीके से खाएं. आप शहद, गुड़ या मेपल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही मौसमी फल जैसे पपीता, आम या सेब मिठास का बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)