Vladimir Putin नाश्ते में खाते हैं इस पक्षी का अंडा, Vitamin B12 का है भंडार, जानिए उनके फेवरेट फूड

Vladimir Putin India: रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आ गए हैं और उनको रिसीव करने प्रधानमंत्री पीएम मोदी पहुंचे हैं. बता दें कि पुतिन के इस दौरे में रक्षा, ऊर्जा और दोनों देश के बीच कई मुद्दों को लेकर बात होगी. लेकिन फिलहाल उनके वेलकम के बाद पीएम मोदी और पुतिन डिनर करने वाले हैं. ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि आखिर पुतिन खाने में क्या पसंद करते होंगे. उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां की गई होंगी क्योंकि भारत अतिथि देवो भव: का पालन करता है. ऐसे में साफ है कि पुतिन के खानपान का भी खास ख्याल रखा गया होगा.

पुतिन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि हर किसी की नजर उन पर रहती है. 73 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस देखकर अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं. आपको बता दें कि पुतिन की लाइफस्टाइल और खानपान भी उनकी फिटनेस का एक राज है. तो चलिए जानते हैं कि पुतिन को खाने में क्या पसंद है.

पुतिन को खाने में क्या पसंद है?

वैसे तो पुतिन बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं लेकिन वो अपनी पसंद का ही खाते हैं. बिट्रिश पत्रकार बेन जुडाह के मुताबिक पुतिन देर से उठते हैं और फिर वो नाश्ता करते हैं जो बेहद ही सिंपल होता है. जुडाह की किताब 'फ्रैजाइल एम्पायर: हाउ रशिया फेल इन एंड आउट ऑफ लव विद व्लादिमीर पुतिन' के अनुसार वो नाश्ते में पनीर, ऑमलेट या दलिया खाते हैं. इसके साथ ही वो नाश्ते में बटेर के अंडे और फलों का जूस भी पीते हैं. आपको बता दें कि बटेर पक्षी का अंडा बेहद गर्म और विटामिन बी12 का भंडार होता है.

पुतिन ने 2019 में जारग्रेड टीवी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि, उनकी कोई खास पसंद नहीं है. लेकिन उनको हरी सब्जियां बहुत पसंद हैं. इसके साथ ही अगर वो मीट और मछली में से कोई एक खाना चाहते हैं तो उनको मछली खाना ज्यादा पसंद है. इसके साथ ही वो ग्रीन टी पीना भी पसंद करते हैं.

