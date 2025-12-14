High-Protein Moong Dal Sandwich: ये है बिना तेल, बिना ब्रेड का हाई-प्रोटीन हेल्दी नाश्ता, ब्रेड को जाओगे भूल

Quick and healthy breakfast : सुबह की भाग-दौड़ में सबसे बड़ी टेंशन होती है कि क्या ऐसा नाश्ता बनाएं जो टेस्टी भी हो, झटपट बन जाए, और सबसे जरूरी सेहतमंद भी हो. ज्यादातर लोग ब्रेड वाला सैंडविच खा लेते हैं, पर रोज-रोज ब्रेड खाना किसे पसंद है? साथ ही, ब्रेड में जो मैदा और रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, वो आपकी फिटनेस जर्नी के लिए अच्छे नहीं माने जाते. अगर आप भी नाश्ते में प्रोटीन का पावर-पैक चाहते हैं, लेकिन ब्रेड को अपनी किचन से बाहर करना चाहते हैं, तो यह हाई-प्रोटीन मूंग दाल सैंडविच आपके लिए ही है.

यह ऐसा क्रिएटिव नाश्ता है जो ब्रेड की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा, क्योंकि ब्रेड की जगह इस्तेमाल होती है मूंग दाल की सॉफ्ट 'टिक्की' या बेस.

क्यों है मूंग दाल सैंडविच आपका नया बेस्ट फ्रेंड?

यह सिर्फ एक स्वादिष्ट डिश नहीं है, बल्कि पोषण का खजाना है. अगर आप जिम जाते हैं, वजन कम करने की सोच रहे हैं, या सिर्फ हेल्दी खाना चाहते हैं, तो मूंग दाल आपकी सबसे अच्छी दोस्त है.

प्रोटीन: 24 ग्राम प्रोटीन होता है जो आपकी मसल्स को मजबूत बनाएगा और आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक रखेगा.

फाइबर: 8 ग्राम. इतना सारा फाइबर आपके पेट और पाचन क्रिया (Digestion) को दुरुस्त रखता है. इससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती.

आयरन और फोलेट: इसमें 4 mg आयरन और 625 mcg फोलेट भी होता है, जो खून की कमी दूर करने में मदद करते हैं.

सबसे बड़ा फायदा: यह नैचुरली लो-फैट (सिर्फ 1 ग्राम) और ग्लूटेन-फ्री होती है. यानी यह हर तरह की डाइट के लिए परफेक्ट है.

जब इतने सारे गुण एक साथ मिल जाएं, तो यह नाश्ता आपको दिनभर स्नैकिंग से बचाएगा और आपकी एनर्जी को बनाए रखेगा.

हाई-प्रोटीन मूंग दाल सैंडविच रेसिपी

सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बहुत आसान है. इसमें ब्रेड की जगह मूंग दाल का बैटर इस्तेमाल होता है और बीच में पनीर व दही वाली मजेदार सब्जियों की फिलिंग भरी जाती है.

सामग्री

1 कप पीली मूंग दाल (3-4 घंटे भिगोई हुई)

1 से 2 हरी मिर्च, थोड़ा-सा अदरक, हल्दी, नमक और थोड़ा-सा तेल या घी.

1 कप बारीक कटी सब्जियां (गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज)

आधा कप क्रम्बल किया हुआ पनीर

1 बड़ा चम्मच गाढ़ा दही (हंग कर्ड)

काली मिर्च, चाट मसाला, नमक और धनिया पत्ती.

बनाने का तरीका

भिगोई हुई दाल का पानी निकाल दें. इसे हरी मिर्च, अदरक, हल्दी और नमक के साथ ब्लेंडर में डालें.

थोड़ा-सा पानी डालकर एकदम गाढ़ा और स्मूथ बैटर पीस लें. बैटर ऐसा होना चाहिए जो आसानी से फैल जाए, जैसे पैनकेक का बैटर होता है.

एक बाउल में सभी कटी हुई सब्जियां, पनीर, गाढ़ा दही और सारे मसाले (काली मिर्च, चाट मसाला, नमक, धनिया) मिलाएं.

इसे हल्के हाथ से मिक्स करें. दही और पनीर की वजह से यह फिलिंग एकदम अच्छी तरह बंध जाएगी.

सैंडविच मेकर को हल्का-सा घी या तेल लगाकर चिकना करें.

अब सांचे (मौलड) में एक चम्मच बैटर डालकर फैलाएं.

इसके बीच में तैयार की गई फिलिंग रखें.

ऊपर से एक और चम्मच बैटर डालकर फिलिंग को ढक दें.

सैंडविच मेकर बंद करें और मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक बाहर की परत गोल्डन और क्रिस्पी न हो जाए.

